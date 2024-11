Bancomat in Italia fuori servizio: il motivo e cosa sta succedendo

Sistemi bancari in tilt a seguito di un guasto. Nella giornata di oggi, i circuiti di Bancomat e Pagobancomat hanno registrato, a partire dalle 11:25 di ieri mattina, 28 novembre, diversi problemi con pagamenti elettronici e addebiti a causa di un guasto tecnico di Worldline, fintech francese e quarto leader mondiale nei pagamenti. Come ha spiegato in una nota Bancomat, la causa dei problemi sarebbe da attribuire a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia.

Bancomat in Italia fuori servizio

Dalle 11.25 di ieri, giovedì 28 novembre, i circuiti Bancomat, Pagobancomat e Nexi stanno dando diversi problemi e disservizi nei pagamenti elettronici, anche ai Pos. I problemi sono andati avanti tutto il giorno, fino ad arrivare alla mattina di oggi, 29 novembre. Come si legge in una nota ufficiale di Bancomat, il disservizio “è da imputarsi alla problematica segnalata da Worldline di un incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia, che sta avendo impatti su vari servizi di pagamento”. Anche il servizio Nexi Payments è andato in down, con disagi per alcune operazioni di pagamento: “Nexi Payments informa di avere ricevuto segnalazione da Worldline di un loro “incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia” che sta avendo impatti su alcuni servizi di pagamento”.

