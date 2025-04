Bambina di 9 anni va dal dentista e poco dopo muore in auto: cosa l’ha uccisa

Una tragedia inspiegabile ha scosso una famiglia, lasciando una comunità intera sotto choc. Una bambina di nove anni ha perso la vita dopo un intervento odontoiatrico apparentemente di routine. I genitori, devastati, chiedono risposte, mentre le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire cosa sia accaduto dopo l’operazione. La clinica coinvolta assicura di aver seguito tutti i protocolli previsti. (Continua dopo le foto)

Un’operazione di routine finita in tragedia

Il dramma si è consumato il 18 marzo scorso in California presso lo studio dentistico Dreamtime Dentistry, dove la piccola si era recata con i genitori per un intervento a un dente. Come riferito dalla struttura alla rivista People, la procedura si è svolta senza apparenti complicazioni e la bambina era in buone condizioni quando ha lasciato lo studio. “La paziente stava bene dopo l’operazione”, affermano i responsabili della clinica. Ma il sollievo per l’operazione riuscita si è trasformato in tragedia nel giro di poche ore. (Continua dopo le foto)

California, bambina di 9 anni muore dopo un intervento dal dentista

Durante il tragitto di ritorno a casa, la bambina ha iniziato ad accusare un malessere improvviso, fino a perdere i sensi sul sedile posteriore dell’auto. I genitori, disperati, l’hanno trasportata d’urgenza al Rady Children’s Hospital di San Diego, dove i medici hanno tentato di rianimarla. Purtroppo, ogni sforzo è stato vano e il cuore della piccola ha smesso di battere. “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa della nostra paziente – ha dichiarato il personale di Dreamtime Dentistry in un comunicato – Abbiamo eseguito tutti i protocolli di sicurezza prima di dimetterla”. Tuttavia, la famiglia vuole vederci chiaro: com’è possibile che un semplice intervento ai denti possa aver avuto conseguenze così drammatiche?

