Laura Freddi al veleno su Sonia Bruganelli. L'opinionista ospite su Rai 1 a "La Volta Buona" ha espresso la sua opinione su Bruganelli che ora sta vivendo l'esperienza di concorrente nello show di Milly Carlucci. Le sue parole hanno scatenato la reazione dei telespettatori e della conduttrice Caterina Balivo.

“Ballando con le stelle”, Laura Freddi commenta a “La Volta Buona”

La showgirl e opinionista Laura Freddi, ospite di Caterina Balivo a "La Volta Buona", è apparsa subito desiderosa di dire la sua sull'esperienza dell'amica Sonia Bruganelli a "Ballando con le stelle". Invece di difenderla a spada tratta però, anche lei ha preferito sottolineare quelle che solo le "pecche" e gli errori commessi in questa nuova avventura televisiva. La concorrente ex di Paolo Bonolis è già finita anche nel mirino della giurata Selvaggia Lucarelli la quale non si è risparmiata le critiche più aspre nel suo modo di affrontare le sfide del programma sulla pista da ballo.

Sonia Bruganelli coperta dalle critiche

Nell’ultimo intervento faccia a faccia tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, la giornalista ha accusato la concorrente di accampare scuse e di non mettersi in gioco fino in fondo. Il consiglio era quello di buttarsi nel ballo regalando agli spettatori lo show che si meritano invece di razionalizzare troppo e giocare le carte della vittima.

Ma di che avviso è invece Laura Freddi, che con Sonia ha lunghi trascorsi? In passato le due avevano fatto scalpore avendo amato lo stesso uomo (Paolo Bonolis), ma avevano sempre rifiutato la narrazione che le voleva rivali. Anzi, in diverse occasioni avevano mostrato che tra loro ci fosse un buon rapporto, ma ora il legame sembra essersi raffreddato.

