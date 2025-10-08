Bahcesehir-Reyer Venezia: statistiche e quote EuroCup 2024

La EuroCup torna protagonista mercoledì 8 ottobre, quando l’Umana Reyer Venezia sarà impegnata nella sua prima trasferta stagionale europea. Gli orogranata voleranno a Istanbul per affrontare il Bahcesehir College presso la Sinan Erdem Sports Hall, con palla a due fissata alle ore 18:00 italiane. Il confronto si preannuncia di grande interesse, sia per il prestigio delle due formazioni che per le molteplici statistiche e curiosità che accompagnano la sfida.

Una sfida tra ambizione e talento alla Sinan Erdem Sports Hall

L’appuntamento tra Bahcesehir College e Umana Reyer Venezia rappresenta un banco di prova significativo nella seconda giornata della BKT EuroCup. I turchi, reduci dalla vittoria nella FIBA Europe Cup 2021/22 e dalla semifinale raggiunta nella scorsa edizione dell’EuroCup, hanno consolidato il proprio status con un roster di grande esperienza internazionale. Da parte loro, gli orogranata sono chiamati a confermare i segnali di crescita evidenziati in campionato e nella prima uscita europea. Le dichiarazioni di coach Neven Spahija sottolineano il valore degli avversari e la necessità di mantenere continuità e solidità difensiva per competere al massimo livello. Anche il playmaker Leonardo Candi ha evidenziato l’importanza della concentrazione, soprattutto in un ambiente notoriamente impegnativo come quello di Istanbul. Sarà quindi una partita da seguire con attenzione, sia per la qualità delle squadre in campo che per l’impatto che potrebbe avere sulla classifica del gruppo.

Statistiche comparative: risultati precedenti e forma attuale

Analizzando i dati storici e il rendimento recente, emergono alcuni aspetti interessanti:

Nei precedenti tra le due formazioni in BKT EuroCup (edizione 2020/21), il bilancio è perfettamente equilibrato: 1-1, con entrambe le squadre vittoriose in casa.

(edizione 2020/21), il bilancio è perfettamente equilibrato: 1-1, con entrambe le squadre vittoriose in casa. Il Bahcesehir arriva a questa sfida dopo una convincente vittoria all’esordio europeo contro Cluj , grazie a una prestazione dominante di Malachi Flynn : 24 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e 4 palle recuperate.

arriva a questa sfida dopo una convincente vittoria all’esordio europeo contro , grazie a una prestazione dominante di : 24 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e 4 palle recuperate. L’Umana Reyer ha invece trovato la prima affermazione stagionale in campionato e si presenta con il centro Chris Horton in evidenza (13 punti e 7 rimbalzi nella prima giornata europea).

Nel confronto diretto, si prospetta quindi una sfida tra due squadre in fiducia, con roster profondi e giocatori in grado di fare la differenza sia in attacco che in difesa. La solidità e la capacità di adattarsi alle diverse situazioni tattiche potrebbero risultare determinanti nell’economia della gara.

Quote principali disponibili per Bahcesehir-Reyer Venezia

Le quote dei principali bookmaker riflettono il sostanziale equilibrio tra le due squadre, con un leggero vantaggio attribuito ai padroni di casa, complici il fattore campo e la recente striscia positiva. Generalmente, la vittoria del Bahcesehir viene quotata attorno a valori compresi tra 1.60 e 1.70, mentre il successo esterno dell’Umana Reyer oscilla tra 2.10 e 2.30. Da segnalare la presenza di mercati speciali concentrati sui punti individuali, in particolare su Flynn e Horton, i due uomini più in forma delle rispettive squadre.

Esito Quota media Vittoria Bahcesehir 1.65 Vittoria Reyer Venezia 2.20

Le quote sono soggette a variazioni in base all’andamento delle scommesse e alle informazioni dell’ultim’ora riguardanti eventuali assenze o cambiamenti nei roster.

Tendenze utili e curiosità numeriche della sfida

La gara tra Bahcesehir e Reyer Venezia offre numerosi spunti statistici:

Il Bahcesehir ha vinto tutte le ultime 5 gare casalinghe in competizioni europee.

ha vinto tutte le ultime 5 gare casalinghe in competizioni europee. In entrambi i precedenti tra le due squadre, chi ha giocato in casa ha sempre prevalso.

Malachi Flynn si è già inserito tra i leader statistici dell’EuroCup per punti e palle recuperate dopo la prima giornata.

si è già inserito tra i leader statistici dell’EuroCup per punti e palle recuperate dopo la prima giornata. L’Umana Reyer ha messo in mostra una difesa solida nell’ultima uscita, concedendo meno di 70 punti agli avversari.

Non si registrano ex tra i giocatori o tra i membri degli staff tecnici delle due squadre, elemento che aggiunge ulteriore curiosità alla sfida, per la totale assenza di legami pregressi tra i protagonisti in campo.

In conclusione, Bahcesehir College e Umana Reyer Venezia si preparano a vivere una sfida di alto profilo, con dati, statistiche e quote che sottolineano il grande equilibrio e la qualità dei due roster. L’esito rimane aperto e promette spettacolo per tutti gli appassionati della EuroCup.