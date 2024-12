Baba Vanga, la profezia fa tremare il mondo intero: cosa accadrà nel 2025

Baba Vanga, è stata una mistica, chiaroveggente ed erborista bulgara, che ha trascorso gran parte della sua vita nella zona di Rupite, un villaggio montano del distretto di Blagoevgrad. Il suo nome è famoso in tutto il mondo per le sue profezie. In questi ultimi giorni del 2024 stanno circolando nuove e inquietanti profezie per il 2025, predette proprio dalla veggente Baba Vanga. Vediamo cosa potrebbe accadere secondo la chiaroveggente il prossimo anno al Mondo intero. (Continua a leggere dopo le foto)

Baba Vanga e l’inquietante profezia per il 2025

Cosa accadrà nel 2025? Una risposta a questa domanda arriva da un’inquietante profezia di Baba Vanga sul prossimo anno che arriverà a breve. I recenti eventi in Siria, in particolare la conquista di Aleppo da parte dei ribelli, hanno riacceso l’interesse per le sue predizioni. Secondo i suoi seguaci, Baba Vanga avrebbe previsto un cambiamento significativo in Siria, affermando: “Non appena la Siria cadrà, aspettatevi una grande guerra tra Occidente e Oriente. In primavera inizierà una guerra a Oriente e ci sarà una Terza guerra mondiale. Una guerra a Oriente che distruggerà l’Occidente”. Dunque Baba Vanga avrebbe predetto un terzo conflitto mondiale, dal quale, purtroppo, visto la tecnologia militare attuale, non si salverebbe nessuno.

