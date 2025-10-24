Avellino-Spezia: Statistiche, Quote e Dati della 9ª Giornata

La nona giornata di Serie BKT vedrà affrontarsi Avellino e Spezia sabato 25 ottobre presso lo stadio Partenio-Lombardi. L’incontro rappresenta un momento cruciale soprattutto per lo Spezia, chiamato a riscattare una delle partenze peggiori della sua storia nel campionato cadetto. In questo articolo analizzeremo statistiche, dati salienti e le quote più significative offerte dai bookmakers, offrendo un quadro chiaro e dettagliato anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse sportive.

Una sfida dal sapore di riscatto: Avellino-Spezia in Serie B

La partita tra Avellino e Spezia arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni. Gli ospiti, le Aquile, non hanno ancora assaporato la vittoria in questa stagione: 5 sconfitte e 3 pareggi nelle prime otto giornate, con soli 5 gol segnati e ben 13 subiti. Si tratta della peggior partenza di sempre per il club ligure in Serie B. Anche il rendimento in casa è stato deficitario: al Picco è arrivato solo 1 punto in 5 partite, con 3 reti realizzate e 9 incassate, a conferma di un momento di grande difficoltà.

Numeri a confronto: forma attuale e precedenti storici

Osservando le statistiche comparative tra le due squadre emergono diversi elementi di interesse:

Spezia è l’unica, insieme al Catanzaro , a non aver ancora vinto una partita nel campionato in corso.

è l’unica, insieme al , a non aver ancora vinto una partita nel campionato in corso. La squadra ligure ha segnato solo 5 gol in 8 partite, subendone 13.

Il rendimento casalingo è preoccupante: 1 solo punto in 5 partite, con 9 reti al passivo.

Le difficoltà offensive sono mitigate solo dal contributo di Lapadula , autore di 2 gol nelle ultime 3 gare; l’attaccante peruviano ha già segnato all’ Avellino in passato, quando indossava la maglia del Pescara .

, autore di 2 gol nelle ultime 3 gare; l’attaccante peruviano ha già segnato all’ in passato, quando indossava la maglia del . Nei precedenti in Serie B , su 13 incontri, l’ Avellino è avanti con 5 successi contro i 3 dello Spezia e 5 pareggi.

, su 13 incontri, l’ è avanti con 5 successi contro i 3 dello e 5 pareggi. In casa, l’Avellino è imbattuto in 5 delle ultime 6 sfide contro le Aquile.

Anche per l’Avellino il momento è di transizione: dopo un buon avvio, la squadra è reduce da 3 gare senza vittorie (2 pareggi e 1 sconfitta), ma si mantiene comunque nella parte sinistra della classifica con 12 punti.

Quote principali e scenario dei bookmakers per Avellino-Spezia

Le difficoltà in attacco e la scarsa capacità di capitalizzare le occasioni create sono elementi che influenzano le valutazioni dei bookmakers. Nonostante lo Spezia registri il primato per tiri nello specchio (57,5% di precisione), la percentuale realizzativa si attesta su un modesto 8%, uno dei dati peggiori del campionato. Questo si riflette nelle quote, che tendono a favorire un incontro equilibrato, con una leggera preferenza per l’Avellino, anche in virtù del fattore campo e delle recenti statistiche nei confronti diretti.

Da segnalare inoltre l’assenza di importanti elementi offensivi per l’Avellino (tra cui Luca D’Andrea, Andrea Favilli e Gennaro Tutino), che potrebbe incidere sull’efficacia sotto porta. Le quote sui marcatori e sul numero di reti totali sono quindi particolarmente interessanti in questa sfida, vista la difficoltà delle due squadre a trovare la via del gol con continuità.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche: il paradosso Spezia

Un dato che balza all’occhio è il “paradosso Spezia”: la squadra ligure è prima per percentuale di tiri nello specchio ma, allo stesso tempo, fatica a concretizzare. In sintesi:

Precisione elevata nei tiri in porta (57,5%), ma solo 5 gol segnati in 8 partite.

Percentuale realizzativa dell’8%, il quarto peggior dato in Serie B .

. I gol sono arrivati quasi esclusivamente da Lapadula ed Esposito ; solo Soleri si è aggiunto tra i marcatori.

ed ; solo si è aggiunto tra i marcatori. Le palle inattive, storicamente punto di forza, sono ora motivo di preoccupazione con 9 reti subite su queste situazioni.

Per l’Avellino, l’imbattibilità interna nelle ultime sfide contro lo Spezia e la solidità difensiva restano segnali incoraggianti, nonostante le assenze in attacco.

In conclusione, la sfida tra Avellino e Spezia si presenta ricca di spunti statistici e dati interessanti. L’analisi delle quote e delle statistiche evidenzia un equilibrio di fondo, con entrambe le formazioni alla ricerca di conferme e rilanci in un campionato che non ha ancora espresso tutti i suoi valori.