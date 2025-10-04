Avellino-Mantova: statistiche Serie B e quote aggiornate

Il confronto tra Avellino e Mantova rappresenta uno degli appuntamenti clou della settima giornata di Serie B, in programma sabato 4 ottobre presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi. L’incontro richiama l’attenzione non solo per la posta in palio in termini di classifica, ma anche per i dati statistici e le quote offerte dai principali bookmaker, che permettono di inquadrare meglio le due squadre in questa fase della stagione.

Avellino a sorpresa tra le protagoniste della Serie B

Il cammino dell’Avellino in questo avvio di campionato ha sorpreso molti addetti ai lavori e tifosi. La formazione biancoverde, neopromossa dalla Serie C, ha già raccolto 11 punti nelle prime sei giornate, un bottino che le consente di posizionarsi nelle zone alte della classifica. Un risultato che va oltre le aspettative di inizio stagione e che pone la squadra tra le possibili outsider sia per la promozione diretta che per l’accesso ai playoff.

La squadra irpina ha mostrato solidità difensiva e una buona capacità realizzativa.

Il pareggio 2-2 contro il Padova nell’ultimo turno ha evidenziato un carattere combattivo.

nell’ultimo turno ha evidenziato un carattere combattivo. L’inserimento di elementi come Iannarilli tra i pali e Lescano in attacco ha dato ulteriore solidità al gruppo.

Tutto ciò fa dell’Avellino una delle realtà più interessanti di questa fase della stagione, capace di competere con formazioni più accreditate.

Mantova: una fase delicata tra risultati e classifica

Per il Mantova la situazione è decisamente più complicata. I biancorossi arrivano a questa sfida dopo una sconfitta per 2-1 sul campo della Juve Stabia e con un solo risultato positivo nelle prime sei giornate. Il club lombardo si trova così in una posizione di classifica preoccupante, con una corsa salvezza che appare già molto difficile nonostante la stagione sia ancora alle sue battute iniziali.

La squadra fatica a trovare continuità sia in attacco che in difesa.

Il modulo adottato prevede spesso l’impiego di Mancuso e Fiori in avanti, ma i risultati sono ancora altalenanti.

e in avanti, ma i risultati sono ancora altalenanti. L’allenatore Davide Possanzini sta cercando nuove soluzioni per invertire la rotta.

Il Mantova dovrà quindi cercare di sfruttare ogni occasione per risalire la classifica e mantenere vive le speranze di salvezza.

Quote principali per Avellino Mantova: favoriti i biancoverdi

L’analisi delle quote dei bookmaker, come Sisal, offre una panoramica chiara sulle attese per questo confronto. La vittoria dell’Avellino è considerata l’esito più probabile, con una quota tra le più basse offerte, segno della fiducia degli operatori nei confronti della formazione di casa. Al contrario, il successo del Mantova è quotato decisamente più alto, evidenziando la maggiore difficoltà per i lombardi di portare a casa i tre punti.

Esito Quota indicativa Vittoria Avellino Bassa (favorita) Pareggio Intermedia Vittoria Mantova Alta

Le differenze tra le quote non sono enormi, ma il pronostico resta chiaramente a favore dei padroni di casa. Il pareggio è visto come un risultato meno probabile rispetto alla vittoria dell’Avellino, ma comunque più plausibile di un successo del Mantova.

Tendenze e curiosità numeriche alla vigilia della sfida

Dando uno sguardo ad alcuni trend e dati, emergono alcune curiosità interessanti:

L’ Avellino ha segnato in tutte le partite casalinghe disputate finora.

ha segnato in tutte le partite casalinghe disputate finora. Il Mantova ha ottenuto un solo risultato utile nelle ultime sei gare.

ha ottenuto un solo risultato utile nelle ultime sei gare. Nei precedenti recenti tra le due squadre, i biancoverdi hanno spesso prevalso, soprattutto in casa.

Questi dati aiutano a comprendere meglio la dinamica della partita e il contesto in cui si troveranno a operare i protagonisti in campo.

In sintesi, Avellino e Mantova arrivano a questa sfida con motivazioni e slanci diversi, come confermato dalle statistiche stagionali e dalle quote dei bookmaker. L’incontro sarà dunque un importante banco di prova per entrambe le squadre nel percorso di questa stagione di Serie B.