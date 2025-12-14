Avellino-Forlì: statistiche, curiosità e quote aggiornate

L’attesa per la sfida tra Unicusano Avellino e Unieuro Forlì cresce, soprattutto alla luce dei recenti cambiamenti e delle statistiche che caratterizzano questo incontro, valido per la regular season di Serie A2 di basket. Il match, in programma oggi alle 18 al Pala Del Mauro, rappresenta una tappa cruciale sia per gli irpini, in cerca di continuità, sia per i romagnoli, determinati a invertire la rotta grazie all’arrivo del nuovo pivot DeShawn Stephens. Le due squadre si presentano con motivazioni e percorsi diversi, ma entrambe sono chiamate a confermare o stravolgere i numeri maturati finora.

Unieuro Forlì in cerca di riscatto con il nuovo pivot Stephens

Il clima in casa Unieuro Forlì è quello di una squadra consapevole delle difficoltà incontrate nella prima parte di stagione, ma anche desiderosa di trovare nuovi equilibri. L’addio a Kadeem Allen e l’arrivo di DeShawn Stephens rappresentano un punto di svolta. Il presidente Giancarlo Nicosanti ha ammesso gli errori commessi nel mercato estivo, sottolineando come il nuovo pivot americano sia chiamato a portare atletismo, energia e soprattutto un contributo sotto le plance, dove Forlì ha spesso sofferto. L’inserimento di Stephens non sarà immediato: lo staff tecnico guidato da Antimo Martino dovrà lavorare per adattare gradualmente gli schemi senza rivoluzionare completamente il sistema di gioco esistente. Il recupero del capitano Luca Tavernelli, anche se non ancora al meglio della condizione, rappresenta un ulteriore motivo di speranza per i romagnoli.

Forma attuale e rendimento: Avellino avanti, Forlì a caccia di conferme

Analizzando la situazione in classifica, Avellino si presenta con sei punti in più rispetto a Forlì e, se il campionato finisse oggi, sarebbe qualificata direttamente ai playoff. Sotto la guida di Gennaro di Carlo, subentrato a Maurizio Buscaglia dopo lo stop interno contro Mestre, i biancoverdi hanno trovato nuova linfa, raccogliendo tre vittorie nelle ultime quattro partite. Da segnalare i successi casalinghi contro avversarie di primo piano come Rimini e Fortitudo. Il rendimento positivo si fonda su un roster costruito in estate per puntare in alto, con innesti di valore come Alessandro Grande e i lunghi Giacomo Dell’Agnello e Giovanni Pini. Da parte sua, Forlì affronta questa trasferta con la necessità di riassestarsi dopo i cambiamenti nel roster e spera che il nuovo assetto possa tradursi in risultati più stabili.

Avellino : 3 vittorie nelle ultime 4 gare

: 3 vittorie nelle ultime 4 gare Forlì : inserimento di nuovi giocatori e recupero infortuni

: inserimento di nuovi giocatori e recupero infortuni Classifica: Avellino sopra di 6 punti rispetto a Forlì

Focus sulle statistiche: attacco da tre e difesa solida per Avellino

La forza offensiva di Avellino si basa su un attacco perimetrale molto efficiente e su una difesa che subisce in media 77 punti a partita, dato che la colloca tra le migliori sette del campionato. I biancoverdi possono contare su quattro giocatori che tirano oltre il 40% dalla lunga distanza: Kris Jurkatamm (44%), Alessandro Grande (43%), Federico Mussini (41%) e Jaren Lewis (40%). In aggiunta, Giacomo Dell’Agnello si distingue per la sua pericolosità dall’arco (36%), pur non avendo una meccanica di tiro ortodossa. Sul fronte realizzativo, Lewis guida con 14 punti di media, seguito da Mussini (poco sopra i 13), JJ Chandler (quasi 13), Grande (11) e Dell’Agnello (9,2). L’atletismo dell’ex Tigers Forlì Alexander Cicchetti, che viaggia a 8 punti e 5 rimbalzi in 18 minuti con il 60% da due, aggiunge ulteriore profondità al roster. Forlì, invece, dovrà puntare sulla solidità difensiva e sull’impatto sotto canestro di Stephens, anche se il confronto con lunghi capaci di aprire il campo potrebbe rappresentare una sfida inedita.

Quote principali e mercati disponibili per la sfida

Le principali piattaforme di scommesse propongono quote che riflettono il momento positivo di Avellino e la necessità di Forlì di assestarsi. Il successo interno dei biancoverdi viene generalmente quotato a valori inferiori rispetto all’eventuale affermazione esterna di Forlì, data la differenza di classifica e i risultati delle ultime giornate. Il mercato dei punti totali si annuncia interessante, in virtù della propensione di Avellino per l’attacco da tre e di una difesa che limita spesso gli avversari sotto gli 80 punti. Da segnalare anche i mercati relativi ai marcatori individuali, in particolare per Lewis e Mussini, che rappresentano le principali fonti di punti per la formazione irpina.

Tendenze e curiosità numeriche: il punto sui trend

Alcuni dati emersi nelle ultime settimane possono fornire spunti interessanti per la lettura della gara:

Avellino ha vinto tutte le ultime partite casalinghe contro avversarie di fascia alta.

ha vinto tutte le ultime partite casalinghe contro avversarie di fascia alta. La squadra irpina presenta quattro giocatori sopra il 40% da tre punti, tra le migliori statistiche del campionato.

L’inserimento di Stephens potrebbe portare maggiore equilibrio a rimbalzo per Forlì, che finora ha sofferto in questa voce statistica.

potrebbe portare maggiore equilibrio a rimbalzo per Forlì, che finora ha sofferto in questa voce statistica. I blackout offensivi di Avellino, seppur sporadici, rappresentano un punto a cui Forlì potrebbe aggrapparsi per restare in partita.

In sintesi, il confronto tra Avellino e Forlì si preannuncia ricco di spunti statistici e numerici, con entrambe le squadre chiamate a confermare o sovvertire i trend delle ultime giornate. I dati sottolineano il buon momento degli irpini e la necessità di Forlì di trovare nuovi equilibri dopo i recenti cambiamenti. Gli occhi saranno puntati sia sulle percentuali da tre punti dei padroni di casa sia sull’impatto di Stephens tra le fila romagnole.