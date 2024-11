Auto si schianta contro edificio dell’ospedale: paura e persone ferite

Un’auto si è schiantata contro un edificio di un ospedale, travolgendo i presenti e intrappolando due persone sotto il veicolo. Sul luogo della tragedia sono giunti i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, che hanno prestato aiuto alle “vittime”. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Auto si schianta contro un ospedale in Inghileterra: i fatti

Auto si schianta contro un ospedale in Inghileterra: i fatti. Nella giornata di ieri, 27 Novembre 2024, un’auto si è schiantata contro un edificio del Torbay Hospital, in Inghilterra, dove ha travolto i presenti, intrappolando due persone sotto tra le lamiere. Come riportato da Fanpage, l’automobilista del mezzo è stato liberato subito dall’auto dalle prime persone intervenute sul posto ed è in discrete condizioni. Le due persone intrappolate sotto il veicolo sono state salvate dall’intervento dei Pompieri. Durante le manovre di soccorso, l’ingresso dell’ospedale è stato chiuso e anche i servizi di trasporto hanno saltato la fermata mentre l’ospedale è rimasto aperto e ha continuato le attività normalmente.

