L’auto si schianta contro un albero, morti mamma e papà: una famiglia distrutta per sempre

Drammatico incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 8 gennaio 2025, intorno a mezzanotte. Un uomo e una donna, due giovani genitori di 32 e 31 anni sono morti mentre la loro figlia di 4 anni è rimasta gravemente ferita dopo che l’auto nella quale viaggiavano è uscita di strada finendo la sua corsa contro un albero. (Continua dopo le foto)

Incidente a Bussolengo, auto si schianta contro un albero

Il terribile incidente stradale è avvenuto ieri, poco prima della mezzanotte, sulla regionale 11, a Bussolengo, in provincia di Verona. Una Volkswagen Tiguan nera che viaggiava sulla Bresciana in direzione Peschiera, poco dopo la rotonda che conduce al centro commerciale “La Grande Mela” è uscita di strada, finendo la sua corsa contro un platano. Stando a una prima ricostruzione dell’incidente, la vettura su cui viaggiava la famiglia sarebbe uscita di strada autonomamente, senza il coinvolgimento di altre auto. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati i soccorritori del Suem 118, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Accorsi dalla sede centrale con un mezzo e cinque operatori, i Vigili del fuoco hanno lavorato per più di un’ora e mezza per estrarre il corpo del guidatore. Purtroppo per la coppia che viaggiava nei sedili anteriori della vettura non c’è stato nulla da fare: i giovani genitori sono morti sul colpo. Come sta la figlia che viaggiava dietro?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva