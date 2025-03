Auto contro la folla, bilancio gravissimo: città blindata

Gravissimo attacco nella giornata di oggi, lunedì 3 marzo 2025. L’ipotesi principale è quella che si sia trattato di un attacco terroristico, anche se al momento non si esclude che possa essersi trattato di un incidente. Il bilancio è terribile: l’unità di terapia intensiva della città ha dichiarato lo stato di emergenza grave. La città è completamente bloccata e il dispiegamento di forze è enorme. Per le strade ci sono gli agenti in tenuta antisommossa armati di mitra. (Continua dopo le foto)

Tragedia a Mannheim, auto piomba sulla folla in pieno centro

La tragedia è accaduta a Mannheim, in Germania. Un’auto è piombata a velocità sostenuta sulla folla di persone, che si trovavano in centro città in occasione del mercatino di Carnevale. Oggi, in Germania si festeggia il “lunedì delle rose” e si sarebbe dovuta concludere domani con il “carnevale di strada”. Ma i festeggiamenti al momento sono sospesi e la città è bloccata dopo quanto successo questa mattina. L’auto è piombata nella zona pedonale, che in quel momento era piena di persone, direttamente dalla Galeria Kaufhof. Lo schianto è avvenuto su Paradeplatz, con un “rumore assordante”, raccontano i testimoni. (Continua dopo le foto)

Mannheim, auto piomba sulla folla: almeno 2 morti e 25 feriti

Il bilancio è gravissimo: si parla di almeno 2 morti e 25 feriti, di cui 15 in modo grave. Non si ha ancora una stima esatta dei feriti ma l’unità di terapia intensiva della città ha dichiarato lo stato di emergenza grave. Tutti gli ospedali della zona sono stati messi in allarme. Intanto sul posto, sono arrivati gli agenti di polizia in tenuta antisommossa e armati e hanno interrogato tutti coloro che si trovavano sulla piazza principale. L’ipotesi principale è che si sia trattato di un attacco terroristico.

