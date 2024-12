Tragedia sui binari: auto attraversa il passaggio a livello e uccide un bambino

Tragedia sui binari, dove un bambino di appena 10 anni ha perso la vita perchè è stato investito al passaggio a livello. L’auto è passata con le ruote sulla testa del bimbo e per lui ovviamente non c’è stato nulla da fare. (Continua…)

Auto attraversa il passaggio a livello e uccide bambino

Un bambino di appena 10 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto al passaggio a livello. Le barriere si stavano abbassando e una donna, alla guida di una Renault, ha accelerato per attraversare i binari prima che le sbarre le impedissero il passaggio. Dall’altro lato, però, c’era un bimbo che stava percorrendo lo stesso tratto insieme con i genitori e la sorellina di 13 anni. Alla vista dell’auto si è spaventato, è scivolato ed è caduto e la macchina che sopraggiungeva è passata con le ruote sulla sua testa. Inutile ogni tentativo di salvarlo, per lui non c’è stato niente da fare. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)