Australian Open, Simone Bolelli e Andrea Vavassori! Ancora in finale lo straordinario doppio azzurro

Australian Open, Simone Bolelli e Andrea Vavassori non tradiscono mai! Il fantastico doppio azzurro aggiunge un’altra perla alla sua collana di successi e vola in finale a Melbourne dopo una partita tiratissima contro Gorasson e Verbeek. Così, aspettando Sinner, l’Italia ha già due atleti all’ultimo atto di uno Slam, a conferma dell’eccezionale momento che il nostro movimento sta vivendo.

ANCORA FINALEEEEEEEE! 🇮🇹🎾



Dopo la finale conquistata qui lo scorso anno, Bolelli e Vavassori centrano il bis anche nel 2025 💙



Gli azzurri superano Goransson e Verbeek, che avevano eliminato ai quarti la coppia n°1 Arevalo/Pavic 🔥🔥



Sabato l'appuntamento con il titolo 💭🔜 pic.twitter.com/8pltiLBB1s — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 23, 2025

La coppia azzurra ha conquistato l’accesso alla finale di doppio maschile battendo lo svedese Andre Goransson e l’olandese David Pel Verbeek in un match al cardiopalma. L’inizio è stato a dir poco in salita, con un primo set perso nettamente 2-6, in quella che sembrava una giornata no per i nostri atleti.

Ma Bolelli e Vavassori non si arrendono mai e hanno abbastanza esperienza da saper uscire anche dai momenti più difficili. Così, i nostri “ragazzi d’oro” del doppio hanno saputo reagire con carattere e grinta, imponendosi 6-3 nel secondo set.

Australian Open, Simone Bolelli e Andrea Vavassori non tradiscono: e ora la finale

La sfida si è poi decisa nel terzo parziale, quando Simone e Andrea hanno mantenuto il sangue freddo e trovato i colpi giusti nei momenti più importanti, chiudendo 6-4 e guadagnandosi un posto nell’atto finale del torneo. Questo risultato rappresenta un grande traguardo e una conferma per la coppia italiana, che ora sogna di alzare il trofeo nel prestigioso Slam di Melbourne.

La corsa verso la finale non è stata semplice: lungo il cammino hanno affrontato e battuto avversari di alto livello, dimostrando una sintonia in campo che ogni anno diventa sempre più solida. L’ultimo atto vedrà gli azzurri affrontare un’ultima, ostica partita. Intanto i tifosi italiani si preparano a sostenerli, sperando in una nuova impresa del nostro doppio inossidabile.

Leggi anche: