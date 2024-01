Australian Open: primo successo di Musetti

Finalmente arrivata la prima vittoria agli Australiano Open per Lorenzo Musetti, alla terza partecipazione in carriera, che è riuscito a qualificarsi al secondo turno del tabellone di Melbourn.

Il tennista italiano, testa di serie numero 25, ha battuto nella sfida d’esordio il francese Benjamin Bonzi, n.110 del ranking, con il punteggio di 7-6, 7-6, 4-6, 6-2. Una sorta di “maledizione scacciata” per il toscano che non vinceva in Australia dal gennaio 2019 nel corso degli Aus Open juniores. Nel secondo turno Musetti affronterà un altro francese, Luca Van Assche (79 del ranking). “Sono molto contento perché finalmente è arrivata la prima vittoria – ha spiegato Musetti in conferenza stampa –. Lo scorso anno era stata abbastanza amara, avevo perso al quinto set dopo aver recuperato da 2 set a zero. Oggi, invece, dopo aver perso il terzo sono stato molto bravo a recuperare subito il break iniziale nel quarto”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Musetti-Bonzi, la cronaca del match

Sono serviti quattro set e oltre tre ore e mezza di gioco a Musetti per sfatare il tabù Australia ed avere la meglio sul Bonzi. Match iniziato ottimamente dal tennista italiano che nel primo set si è trovato anche in vantaggio per 4-1 facendosi però recuperare e chiudendo poi al tie-break.Nel secondo Musetti ha recuperato un break di svantaggio, imponendosi ancora al tie-break. Male il terzo parziale meritatamente vinto dal francese, ma nel quarto e ultimo set è stato il toscano a trionfare grazie anche ai 7 aces messi a segno.