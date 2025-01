Australian Open, è Super Sonego: batte Maroszan e va agli ottavi

Australian Open, Lorenzo Sonego continua a stupire e, dopo aver eliminato in 5 set il golden boy del tennis mondiale Joao Fonseca, regala una prestazione da incorniciare, ribaltando una partita iniziata in salita contro l’ungherese Fabian Marozsan. Il tennista torinese conquista per la prima volta gli ottavi di finale a Melbourne. Ora lo attende il giovane talento statunitense Tien.

Sonego ha lottato per oltre tre ore sul campo 3 di Melbourne Park, imponendosi con il punteggio di 6-7 7-6 6-1 6-2 e conquistando per la prima volta gli ottavi di finale nel prestigioso torneo australiano. La sfida contro Marozsan non era iniziata nel migliore dei modi. Nel primo set, Sonego ha mostrato qualche incertezza nei colpi iniziali, perdendo il tie-break con qualche errore di troppo.

Il secondo set è stato una battaglia di nervi, ma Lorenzo ha saputo tirare fuori il meglio di sé: sotto 3-6 nel tie-break, ha annullato tre set point consecutivi e messo a segno cinque punti di fila per pareggiare i conti. Da quel momento in poi, il match ha preso una piega decisamente favorevole al torinese.

Australian Open, Lorenzo Sonego ora sogna

Nel terzo set, un Sonego travolgente ha dominato Marozsan, strappandogli due volte il servizio e chiudendo con un netto 6-1. Anche nel quarto parziale, Lorenzo ha mantenuto alto il ritmo, conquistando due break di vantaggio e sigillando la vittoria con un 6-2, nonostante qualche brivido nel finale.

Con questa vittoria, Sonego diventa l’11° tennista italiano a raggiungere gli ottavi di finale agli Australian Open. Al prossimo turno affronterà la giovane stella statunitense Learner Tien, un avversario ostico, recente finalista al torneo Next Gen, ma alla portata del torinese, che in questo torneo dopo Fonseca sta involontariamente “testando” tutti i giovanissimi talenti emergenti.

Sonego, che tutti apprezzano per la sua grinta e il cuore che mette nel suo tennis, ha dimostrato ancora una volta di essere un lottatore caparbio. Con questa prestazione, Lorenzo ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. E adesso, per i tifosi azzurri, è impossibile non sognare: c’è una montagna da scalare, ma sappiamo che il nostro campione ci proverà. Forza Sonny!

