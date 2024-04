Attacco armato in un centro commerciale, è strage: diversi i morti

Panico e paura in un centro commerciale. Un uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone all’interno dei grandi magazzini provocando morti e diversi feriti, tra cui una donna con un bambino di 9 mesi. Alcuni testimoni hanno parlato anche di diversi colpi di pistola.

Attacco armato in un centro commerciale

Nel pieno del pomeriggio, all’interno del Westfield di Bondi Junction, un centro commerciale a Sydney, in Australia, un uomo ha aggredito e ucciso delle persone innocenti. Il servizio ambulanze di Sydney ha confermato che 8 persone sono state trasportate in ospedale, riferisce l’emittente televisiva australiana Abc. Ci sarebbe anche un bimbo di nove mesi fra le persone aggredite. Il piccolo è stato trasportato in ospedale, scrive il Guardian. Morto anche l’aggressore, ucciso dall’intervento della polizia.

In un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza e diffuso sui social, si vede un momento dell’aggressione con una persona che cerca di difendersi sulle scale mobili. Tra le altre immagini diffuse sui social è possibile vedere l’aggressore correre con un coltello in mano e anche il momento in cui è steso a terra colpito dagli agenti. (continua dopo il video)

“Dalle indagini preliminari sembrerebbe che questa persona abbia agito da sola“, ha affermato la polizia. Le autorità hanno inoltre affermato che al momento non vi è chiarezza sul movente: “Non c’è nulla di cui siamo a conoscenza sulla scena che possa indicare un movente o un’ideologia” ha detto il vice commissario Anthony Cooked, il quale, alla domanda di un giornalista se la polizia escludesse il terrorismo, ha detto: “Non escludiamo nulla“. Le indagini sono quindi in corso e la richiesta delle forze dell’ordine è di non trarre conclusioni affrettate sul caso.

Testimoni oculari hanno affermato che sul posto si è scatenato il panico, con gli acquirenti che correvano per mettersi in salvo e la polizia che cercava di mettere in sicurezza l’area. Diverse persone si sono rifugiate in un supermercato, dove sono rimaste per circa un’ora. Le riprese delle telecamere di sicurezza trasmesse dai media locali hanno mostrato un uomo che correva per il centro commerciale con un grosso coltello e persone ferite stese sul pavimento.