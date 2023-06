ATP Stoccarda, Musetti fuori ai quarti: vince Tiafoe

Si ferma ai quarti di finale l’ATP di Stoccarda per l’italiano Musetti sconfitto in tre set dall’americano Tiafoe

Si conclude ai quarti di finale l’ATP di Stoccarda per Lorenzo Musetti battuto 7-6, 6-7, 2-6 dall’americano Tiafoe che raggiunge le semifinali. Match equilibrato, come si evince dal punteggio, nei primi due parziali mentre è stata una vera e propria debacle il terzo e decisivo set che ha portato alla vittoria del n.12 del ranking.

Per il tennista di Carrara si tratta della terza sconfitta nei sei precedenti con l’americano che ora affronterà in semifinale il vincente dell’altro quarto di finale tra Fucsovics e Fritz. Musetti (n. 17 nel ranking ATP) nei turni precedenti aveva avuto la meglio su Borna Gojo ai sedicesimi e agli ottavi su Barrère. (CONTINUA DOPO LA FOTO).

16 June 2023, Baden-Württemberg, Stuttgart: Tennis: ATP Tour – Stuttgart, Singles, Men, Quarterfinals. Musetti (Italy) – Tiafoe (USA). Lorenzo Musetti in action. Photo: Marijan Murat/dpa (Photo by Marijan Murat/picture alliance via Getty Images)

Decisivo il terzo set

Dopo due set di grande equilibrio in cui Musetti ha vinto il primo parziale per poi cedere, nonostante l’ottima sfilza di Ace, al tie-break nel secondo set. La stanchezza si fa sentire per il tennista italiano che nella terza frazione si lascia sopraffare dalle emozioni e sbaglia diverse palle facili spianando così la strada al proprio avversario. Dopo un accenno di ripresa sullo 0-3, è l’americano a chiudere in giochi con un quinto game da favola chiuso 40-0. Da lì in poi sarà accademia per il 25enne di Hyattsville che accompagna Musetti al termine del suo torneo.