Atp Rotterdam, incredibile Bellucci! Dopo Medvedev, travolge anche un altro campione

Atp 500 Rotterdam, Mattia Bellucci continua a stupire: per lui una settimana da sogno. Il tennista lombardo, che aveva già sorpreso il pubblico con la vittoria contro il numero 7 del mondo Daniil Medvedev, ha ottenuto un altro successo straordinario, sconfiggendo in due set Stefanos Tsitsipas, attuale numero 12 del mondo.

Il momento in cui Mattia Bellucci ha ottenuto la prima semifinale in carriera a Rotterdam! ✨pic.twitter.com/i8DTM9wece — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) February 7, 2025

Il match, che ha visto Bellucci protagonista assoluto, si è concluso con i parziali di 6-4, 6-2 in meno di un’ora e mezza di gioco, un risultato che testimonia la grande crescita del giovane italiano. Nel primo set l’atleta azzurro ha mostrato grande tenacia, riuscendo a ottenere il break decisivo nel nono game, dopo aver salvato due palle break nel gioco precedente.

La sua condotta in campo è stata impeccabile. Mattia è riuscito a mantenere Tsitsipas sotto pressione per gran parte del tempo. Nel secondo set, Bellucci ha continuato a essere travolgente, lasciando ben poco spazio al suo più quotato avversario, che ha commesso una serie di errori non forzati che hanno contribuito al suo crollo.

Atp Rotterdam, grande impresa di Bellucci

Tsitsipas, pur cercando di reagire, non è riuscito a contenere la spinta dell’italiano, che ha chiuso la partita con un netto 6-2. Grazie a questo successo, Bellucci ha fatto un enorme balzo in classifica Atp, salendo fino alla 68esima posizione, un risultato che segna una tappa fondamentale della sua carriera.

La vittoria contro Tsitsipas conferma chi aveva visto in Mattia Bellucci un grande potenziale ancora in parte inespresso. Con questa vittoria, il tennista azzurro si è qualificato per la semifinale del torneo, dove lo aspetta il numero 8 del mondo, l’australiano Alex de Minaur.

L’attesa per il match è altissima, con gli occhi di tutti puntati su Bellucci, che continua a stupire e a regalare emozioni. Se la sua ascesa proseguirà su questi livelli, il futuro del tennis italiano potrebbe arricchirsi di una nuova stella.

