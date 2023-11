ATP Parigi Bercy: Djokovic e Dimitrov in finale

La finale degli ATP Parigi Bercy vedrà affrontarsi Novak Djokovic e Grigor Dimitrov. . Il serbo e il bulgaro si giocheranno l’ultimo atto del torneo dopo aver vinto le rispettive semifinali, contro Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Mbappé al Real, i blancos smentiscono: “Nessuna trattativa”

Leggi anche: Il Napoli vince il derby campano: 2-0 alla Salernitana

PARIS, FRANCE – JUNE 06: Novak Djokovic of Serbia celebrates winning match point against Karen Khachanov during the Men’s Singles Quarter Final match on Day Ten of the 2023 French Open at Roland Garros on June 06, 2023 in Paris, France. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Novak Djokovic e Grigor Dimitrov si affronteranno in finale ai Masters 1000 di Parigi Bercy dopo aver superato le rispettive semifinali contro Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. E’ la tredicesima volta che i due tennisti si sfidano e la terza a Bercy dopo i precedenti del 2016 e 2019.

La vittoria di Djokovic

Il numero 1 al mondo si è imposto dopo tre ore di match per 5-7, 7-6, 7-5. Il serbo ha iniziato con il freno a mano tirato, apparendo nel primo set quasi spento e disorientato. Con il passare dei minuti però ha macinato colpi importanti e acquisito sicurezza. La freddezza dimostrata nel tiebreak del secondo set e nel dodicesimo game del terzo sono state esemplari e hanno consegnato a Djokovic la 58^ finale nei 1000 e la 137^ della carriera.

La vittoria di Dimitrov

Per Djokovic, la sua seconda finale stagionale in un Masters 1000 è arrivata dopo Cincinnati. D’altra parte, Dimitrov ha raggiunto appena la sua seconda finale in carriera, la prima dal torneo di Cincinnati nel 2017. Il bulgaro di 32 anni, che ha conosciuto una rinascita nel finale della stagione, ha superato Tsitsipas con un punteggio di 6-3, 6-7 e 7-6 in un match che è durato 2 ore e 30 minuti. L’incontro è iniziato positivamente per Dimitrov, chiudendo il primo set in meno di quaranta minuti, principalmente sfruttando gli errori di Tsitsipas, che ha accumulato 15 errori non forzati nel parziale.

Nel secondo set, Tsitsipas ha alzato il suo livello di gioco, con due momenti chiave: ha annullato due palle break nel nono gioco e ha dominato il tiebreak con un netto 7-1. Nonostante il pesante svantaggio, Dimitrov ha reagito nel terzo set, che è stato probabilmente il migliore giocato da entrambi i contendenti. Ancora una volta, il set si è concluso con un tiebreak senza break, ma questa volta è stato il bulgaro a dominare con passanti precisi, coronando così una prestazione straordinaria.