Trionfo del doppio azzurro all’ATP 500 di Pechino. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno disputato una grande finale, riuscendo a superare i campioni di Wimbledon, il finlandese Harri Heliövaara e l’inglese Henry Patten. La partita non era iniziata nel modo migliore, con la coppia finnica che era riuscita a vincere il primo set per 6-4. Poi il duo italiano ha preso le misure e ha vinto in rimonta, imponendosi in un perfetto match tiebreak con il punteggio finale di 4-6, 6-3, 10-5.

BOLELLI/VAVASSORI CAMPIONI A PECHINO! Simone #Bolelli ed Andrea #Vavassori battono in rimonta, con il punteggio di 4-6/6-3/10-5, la coppia Helliovaara/Patten, e conquistano il titolo del 500 di Pechino. Grande reazione degli azzurri, dopo il 1º set perso#ChinaOpen pic.twitter.com/zLnRp1KFFG — SoloSport (@mondosportivo_) October 2, 2024

Con questo successo il duo azzurro porta a tre i titoli conquistati nel 2024. Il trionfo di Pechino va infatti ad aggiungersi ai successi ottenuti a Buenos Aires e Halle.Bolelli e Vavassori si confermano come una delle coppie più solide del circuito di doppio maschile. Altra notizia importante, Bolelli e Vavassori grazie ai punti conquistati sono a un passo dalla qualificazione alle ATP Finals di Torino. I 5.360 punti conquistati nella “Race” per il 2024 li portano al terzo posto in graduatoria, a soli 235 punti dalla qualificazione matematica alle Finals, che potrebbe arrivare già al Masters 1000 di Shanghai.

Simone Bolelli cn questa vittoria ottiene un ulteriore importante risultato, e torna a posizionarsi nella top10 del ranking mondiale di doppio maschile. Anche per Andrea Vavassori arriva un risultato mai ottenuto prima in carriera: il primo titolo ATP vinto sul cemento, una superficie sulla quale il nostro tennista non era mai riuscito prima a imporsi in una competizione ATP.

Leggi anche: