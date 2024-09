Atp 500 Pechino Alcaraz stizzito con l’arbitro: reazione inedita per il campione spagnolo, numero 3 al mondo del ranking. Durante l’ultimo match al torneo internazionale in corso in Cina, Carlos Alcaraz ha espresso disappunto per alcune decisioni arbitrali. Il giovane spagnolo, impegnato al suo esordio nel torneo contro il francese Mpetshi Perricard, si è lamentato con la giudice di sedia, che lo ha richiamato due volte per “time violation” – infrazione che avviene quando un giocatore impiega più tempo del consentito per servire.

"I'm always very quick, I never get warnings. You gave me two in one set. It's impossible to play tennis like this". pic.twitter.com/cSeWpc8Cio — José Morgado (@josemorgado) September 27, 2024

Al termine del primo set, Alcaraz ha deciso di manifestare chiaramente il suo disaccordo con l’arbitro, spiegando il proprio punto di vista: “Sono sempre molto rapido, non ricevo mai richiami. Ma tu me ne hai dati due in un solo set. È impossibile giocare a tennis così. Di cosa si tratta?”.

Una reazione piuttosto insolita per Alcaraz, noto per il suo atteggiamento generalmente tranquillo in campo. A irritare il campione degli ultimi Roland Garros e Wimbledon è stata la gestione del cronometro da parte della giudice di sedia, che, a suo avviso, lo ha fatto ripartire troppo velocemente, senza dargli il tempo necessario per preparare il servizio.

