Atp 500 Dubai, Matteo Berrettini avanti tutta: vince e convince, con chi giocherà ora

Matteo Berrettini prosegue il suo cammino all’Atp 500 di Dubai e conquista un posto nei quarti di finale grazie a una vittoria convincente contro Christopher O’Connell. Il tennista azzurro, ex numero 6 del mondo, si impone in due set con il punteggio di 7-6(2) 6-2, con una prestazione che ha unito determinazione, potenza e convinzione nei propri mezzi.

Nuovo articolo su sportivo24 #tennis : Tennis , Atp 500 Dubai, Berrettini ‘caterpillar’ batte O’Connel e vola ai quarti https://t.co/0lSh0nCwUQ pic.twitter.com/ADK6PnW5Yu — Sportivo 24 (@sportivo24_it) February 26, 2025

L’inizio del match è stato combattuto, con Berrettini che ha dovuto faticare per portare a casa il primo set, risolto con autorità al tie-break per 7-2. Nel secondo parziale, invece, il romano ha preso subito il comando, trovando un break in avvio e mantenendo saldamente il vantaggio fino al 6-2 finale.

Con 15 ace messi a segno e una grande sicurezza nei momenti chiave, Berrettini ha confermato i progressi delle ultime settimane, ritrovando fiducia anche nei tie-break, che nel recente passato non gli avevano regalato grandi soddisfazioni.

Matteo Berrettini, The Hammer sta tornando: chi lo aspetta ora

Dopo un buon torneo a Doha e una storica vittoria contro Djokovic, Berrettini sembra aver trovato il ritmo giusto e le conferme che cercava. “Mi sento bene, sto giocando con fiducia e senza problemi fisici”, ha dichiarato. Ora Matteo attende il vincitore tra Tsitsipas e Khachanov per provare a conquistare un posto in semifinale.

Il 2025 rappresenta un nuovo inizio per il tennista azzurro, che punta a tornare ai massimi livelli dopo due stagioni complicate. L’obiettivo più grande? Rivederlo finalmente competitivo sulla terra rossa, in particolare al Foro Italico, il torneo di casa, dopo due anni davvero sfortunati a causa di problemi fisici che ne avevano messo in discussione il pieno recupero..

Leggi anche: