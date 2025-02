Pronostico Berrettini-Tsitsipas all’ATP Dubai 2025

Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas sono pronti a scontrarsi nei quarti di finale del prestigioso torneo ATP 500 Dubai 2025. Mentre i riflettori sono puntati su questi due campioni del tennis, emergono anche altre interessanti sfide nel panorama internazionale, come quelle di Luca Nardi e Quentin Halys. Le quote e le statistiche giocano un ruolo cruciale nel determinare i favoriti e l’andamento delle scommesse, offrendo spunti interessanti per gli appassionati e gli esperti del settore.

Statistiche e quote a confronto per Berrettini-Tsitsipas

Il match tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas in programma oggi giovedì 27 febbraio alle 17.30 promette scintille. Nonostante le 19 posizioni di differenza nel ranking ATP, i bookmaker vedono il tennista romano come favorito con una quota @1,55 su Unibet, mentre la vittoria del greco è quotata @2,40. Berrettini ha vinto l’ultimo incontro contro Tsitsipas nella terra rossa di Gstaad, ma il greco ha dominato il confronto diretto generale con un vantaggio di 7-2. Il passaggio del turno in due set per Berrettini è quotato @2,43, mentre in tre set sale a @3,50. Le quote per la vittoria finale di Berrettini nel torneo sono in calo, posizionandolo come secondo favorito dietro Daniil Medvedev e Felix Auger Aliassime.

Nel contesto degli altri tornei, Luca Nardi, ventenne italiano, ha raggiunto i quarti di finale a Dubai come lucky loser, sconfiggendo avversari come Marton Fucsovics e Zizou Bergs. Quentin Halys, numero 77 del ranking ATP, ha sorpreso tutti eliminando Andrey Rublev al primo turno, segnando una vittoria significativa contro un top 10 mondiale. Halys e Nardi si sono incontrati una sola volta nel 2021, con il francese che ha dominato l’incontro.

Infine, Camilo Ugo Carabelli continua a brillare dopo le sue prestazioni al Rio Open, mentre in Messico si attende con trepidazione la sfida tra Brandon Nakashima e David Goffin ad Acapulco.

Sebbene le scommesse sportive offrano un’ulteriore dimensione di coinvolgimento per i fan, è cruciale affrontarle con responsabilità. Le quote, pur rappresentando una misura delle probabilità, sono soggette a rapidi cambiamenti, specialmente in eventi dinamici come quelli del circuito ATP.

