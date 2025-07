ATP 1000 di Toronto, un giocatore ha inventato un nuovo colpo: cos’è il “longashot” (VIDEO)

Nel Masters 1000 di Toronto si è visto qualcosa di mai visto prima. O quasi. Sul cemento canadese, infatti, ha fatto il suo debutto internazionale un colpo tanto curioso quanto efficace: si chiama longashot e l’ha sfoderato il cileno Tomas Barrios Vera nel primo turno contro il veterano francese Gaël Monfils.

La partita è stata una vera maratona: 6-4, 4-6, 7-6 (7-3) il punteggio finale dopo 2 ore e 46 minuti di battaglia, con Barrios Vera capace di annullare quattro match point prima di imporsi al tie-break. Ma a far parlare non è stato solo il risultato: durante il match, il cileno ha tirato fuori dal cilindro un colpo che ha lasciato pubblico e commentatori interdetti.

Impugnando la racchetta a pochi centimetri dal piatto corde, Barrios Vera ha eseguito una palla corta con un movimento quasi da ping-pong: un gesto ridotto, un’esecuzione secca e insolita, ma sorprendentemente precisa e velenosa.

Chi segue il circuito Challenger lo sa: il longashot non è un vezzo occasionale, ma un vero e proprio marchio di fabbrica del numero 142 del ranking ATP, che a 27 anni ha finalmente centrato la sua prima vittoria in carriera in un Masters 1000.

L’impugnatura “accorciata” del colpo gli consente un controllo eccezionale, anche se ovviamente riduce potenza e raggio d’azione. Ma per le palle corte, Barrios Vera ha trovato una formula tutta sua.

Il dibattito ora è aperto: il longashot è regolare? Sì, almeno secondo il regolamento attuale. Nessuna norma vieta di impugnare la racchetta vicino al piatto corde. E allora largo alla fantasia: il tennis moderno, tra big server e colpi fotocopia, ha forse trovato un nuovo artista della racchetta. O in ogni caso, qualcuno che vince poco ad altissimi livelli, ma ha dimostrato un’inventiva da campione.

