Atletico-Simeone, sarà divorzio a fine stagione: per lui il sogno è un’italiana

Diego Simeone, sembra che si stia avvicinando la fine di un’era per il Cholo e l’Atletico Madrid. Dopo quasi 13 anni alla guida dei Colchoneros, il tecnico argentino potrebbe lasciare il club al termine della stagione, nonostante il rinnovo fino al 2027. L’addio, come riporta Relevo, sarebbe legato a questioni tecniche: Simeone faticherebbe ormai a mantenere la stessa intensità e carica che ha caratterizzato la sua lunga gestione.

🔥¿FIN DE LA ERA SIMEONE EN ATLETI?🔥



🔄El club trabaja hace semanas en la búsqueda de un nuevo entrenador por una posible salida de Diego Simeone en esta misma temporada.



👀¿El máximo candidato? Fernando “El Niño” Torres que actualmente dirige al Atlético de Madrid B.



ℹ️vía… pic.twitter.com/8rQMc1dFHb — FUTTACTICO (@futtactico__) November 19, 2024

La squadra è attualmente terza in Liga, già distanziata dal Barcellona, e ha incassato due sconfitte su quattro partite in Champions League, segnali che potrebbero confermare la necessità di un cambio. La dirigenza dell’Atletico avrebbe iniziato a cercare un possibile successore, con i nomi di Unai Emery e Fernando Torres in cima alla lista. Emery, forte delle sue esperienze con Siviglia e Villarreal, ora guida l’Aston Villa. Torres, idolo dei tifosi dell’Atletico ed ex capitano, attualmente è alla guida della squadra B e ha recentemente rifiutato un’offerta del Deportivo La Coruña, interpretato da molti come segnale di ambizione di allenare la prima squadra.

Per Simeone, un possibile futuro potrebbe essere all’Inter, club per cui ha sempre espresso grande affetto. “Ho sempre detto che un giorno allenerò l’Inter. Succederà quando deve succedere,” ha dichiarato in passato. Se Simone Inzaghi dovesse decidere di passare alla Premier League, il suo desiderio potrebbe realizzarsi. Sul fronte europeo, anche Pep Guardiola, dopo incertezze sulla sua permanenza, sembra destinato a restare al Manchester City almeno per un’altra stagione, grazie ai recenti sviluppi nei colloqui con il club.

Leggi anche: