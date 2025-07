Home | Atalanta, Juric in ospedale: cos’è successo e come sta adesso

L’Atalanta ha voltato pagina dopo il lungo ciclo targato Gian Piero Gasperini, e lo ha fatto affidandosi a un tecnico dal carattere forte e dall’identità chiara come Ivan Juric. Il nuovo progetto è appena cominciato, ma il primo giorno di raduno a Zingonia è stato segnato da un’assenza pesante: il tecnico croato non si è presentato, lasciando spazio a dubbi e preoccupazioni tra i tifosi e all’interno del club.

Poche ore dopo, l’Atalanta ha chiarito la situazione con una nota ufficiale: “Ivan Juric è attualmente ricoverato presso il presidio ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria”, si legge nel comunicato, che spiega come il tecnico sia alle prese con un’importante infiammazione delle vie aeree superiori, aggravata da un’infezione batterica dell’epiglottide.

Il quadro clinico è apparso serio, ma sotto controllo: Juric è sottoposto a terapia antibiotica endovenosa e le sue condizioni sono in netto miglioramento. Secondo quanto riferito dal club, le dimissioni dall’ospedale sono previste nei prossimi giorni, e il tecnico potrà poi aggregarsi al gruppo nerazzurro per iniziare il lavoro sul campo. Per ora, lo staff seguirà il programma stabilito, in attesa del rientro del nuovo allenatore.

