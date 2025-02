Atalanta, Gian Piero Gasperini durissimo: “Così si distrugge tutto”

L’Atalanta esce sconfitta dall’andata dei play-off di Champions League contro il Bruges con un rigore davvero assurdo concesso al 94’ e incredibilmente confermato dopo l’intervento del Var. Un episodio che ha scatenato l’ira di Gian Piero Gasperini, che ai microfoni di Sky Sport non ha nascosto la sua frustrazione.

#Gasperini durissimo il tecnico dell'#Atalanta dopo la sconfitta di #Bruges a causa di un rigore assurdo: "Evidentemente le decisioni arbitrali italiane contagiano anche l'Europa. Tutti ora hanno un'idea sui falli completamente diversa" #BrugesAtalanta pic.twitter.com/TtGmdiiXKe — I fatti nostri (@Infofatti) February 13, 2025

“Il dramma è che stiamo contagiando tutto il calcio, che sta andando in una direzione che non c’entra nulla con questo sport. Ormai gran parte dei giocatori si buttano e strillano, tutti con l’intenzione di ‘rubacchiare‘ qualcosa. Il calcio sta diventando uno sport completamente diverso, non si sa più quando è rigore o no, e certamente a me non piace“.

La rabbia di Gasperini nasce dal rigore assegnato al Bruges nei minuti di recupero, un episodio che ha deciso il match e che il tecnico non ha ritenuto corretto. “Non si distinguono più i contatti reali. Dopo che abbiamo cominciato a saltare tutti come pinguini, adesso correremo anche come pinguini. Il calcio sta diventando ridicolo“.

Atalanta, Gian Piero Gasperini furioso

Anche Charles De Ketelaere ha espresso la sua delusione per l’episodio decisivo del match, puntando il dito sull’arbitraggio. “Ho visto che l’arbitro era molto arrogante, penso che se chiedi a 100 persone, tutti ti diranno che non era rigore. Fa male perdere così, non è giusto”.

Il ritorno sarà ora decisivo per l’Atalanta, che dovrà ribaltare il risultato in casa per continuare il proprio cammino europeo. La squadra orobica ha tutte le possibilità per farlo, è più forte dell’avversario e dovrà incanalare la rabbia per l’ingiustizia subita in ardore agonistico, concentrandosi solo sulla partita e lasciando le polemiche alle spalle.

