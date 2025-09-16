Atalanta, arriva la sfida da brividi con il PSG: le scelte di Juric

L’Atalanta si prepara al debutto in Champions League contro il Psg campione in carica, una sfida che rappresenta subito un banco di prova enorme. La squadra di Ivan Juric arriva al Parco dei Principi con qualche certezza in più dopo il 4-1 al Gewiss Stadium contro il Lecce, ma con la consapevolezza di dover affrontare una delle formazioni più forti d’Europa.

Il calendario mette subito la Dea davanti all’ostacolo più duro: il Parco dei Principi e un Psg primo a punteggio pieno in Ligue 1. Juric dovrà fare i conti con assenze pesanti come Scamacca ed Ederson, ma non intende snaturare la squadra che ha convinto in campionato.

Dopo questa gara, però, il calendario sarà meno proibitivo, con le sfide interne contro Club Brugge e Slavia Praga a dare ossigeno al cammino europeo dei nerazzurri. l’Atalanta deve ritrovare le certezze delle scorse stagioni. Dopo due partite sottotono, con il Lecce si è vista una squadra finalmente dominante e con un de Katelaere in grande spolvero. (continua dopo la foto)

Contro il PSG, a protezione della porta difesa da Carnesecchi ci sarà con ogni probabilità il trio Scalvini-Hien-Djimsiti, mentre a centrocampo dovrebbero agire De Roon e Pasalic, con Bellanova e Zalewski sugli esterni. In avanti Krstovic sarà il riferimento centrale, supportato da Sulemana e De Ketelaere, in un momento di forma straordinario dopo la doppietta al Lecce.

L’assenza più rumorosa resta quella di Ademola Lookman, al centro di una frattura con la società che Juric ha definito “spiacevole“. L’allenatore croato ha chiarito: “In questo momento abbiamo bisogno di gente attaccata alla maglia che si senta coinvolta nel progetto”. Un messaggio forte alla vigilia di una sfida che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per la Dea in Europa.

