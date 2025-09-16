Il TG di Sport.it del 16 settembre 2026

Dal calcio, con le ultime su Inter, Milan, Juventus e Napoli, al tennis. Ecco le notizie sportive di oggi:

Le strategie di Inter e Milan vengono confrontate, tra bilanci e colpi giovani. Sul campo, invece, Rabiot si sta distinguendo tra le fila del nuovo Milan di Allegri.

In casa Napoli sale l’attesa per il ritorno in Champions League dopo un anno di assenza.

La Juventus intanto si prepara ad affrontare stasera il Borussia Dortmund. Serve una vittoria per iniziare con il piede giusto il cammino europeo.

Nel mondo del tennis, si prospetta una sfida tra Sinner e Alcaraz in Coppa Davis con la possibilità di un incrocio tra Italia e Spagna.