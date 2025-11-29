Assigeco Piacenza-Orzinuovi: statistiche, quote e numeri chiave

UCC Assigeco Piacenza e Logiman Orzinuovi si preparano a scendere in campo domenica 30 novembre alle ore 18:00 presso il PalaBanca. La sfida, valida per il campionato di Serie B Nazionale di basket, rappresenta un importante crocevia per entrambe le formazioni, che puntano a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica. L’incontro promette intensità e lotta, con entrambe le squadre motivate a confermare il proprio valore dopo un avvio di stagione ricco di emozioni e colpi di scena.

Assigeco Piacenza: solidità casalinga e coesione di squadra

La stagione della UCC Assigeco Piacenza sta evidenziando una forte compattezza di gruppo e una notevole resilienza. L’ultima vittoria casalinga contro Treviglio, maturata con una rimonta nell’ultimo quarto e suggellata da un canestro allo scadere di Massimiliano Ferraro, ha confermato la capacità del gruppo allenato da coach Lottici di non arrendersi mai. Finora, la formazione piacentina ha ottenuto sei successi interni, dimostrando una particolare solidità tra le mura amiche del PalaBanca.

La priorità della squadra resta la conquista dei due punti, con una mentalità orientata al collettivo piuttosto che alle statistiche individuali.

L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere una chiara identità di gioco, da imporre ogni domenica senza adattarsi al ritmo degli avversari.

L’innesto di Simon Anaekwe apporta ulteriore fisicità e atletismo, elementi ritenuti fondamentali nei momenti chiave delle partite.

La partita contro Logiman Orzinuovi si preannuncia ad alta intensità fisica; i padroni di casa sono chiamati a rispondere colpo su colpo, mantenendo lucidità per difendere l’imbattibilità casalinga.

Logiman Orzinuovi: difesa solida e roster rinnovato

Dopo la fusione estiva con la Pallacanestro Crema, la Logiman Orzinuovi si presenta come squadra profondamente rinnovata e con ambizioni importanti. Allenata da Andrea Gabrielli, la formazione bresciana può vantare la terza miglior difesa del girone e un record di 7 vittorie e 5 sconfitte, appena due punti in meno rispetto alla Assigeco.

La squadra arriva da una convincente vittoria contro Piazza Armerina, che ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte.

, che ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte. Il roster è composto da un mix di giovani prospetti ed elementi esperti.

Il playmaker argentino Lucas Chaves guida il quintetto, affiancato da Marco Giacomini e Francesco Gnecchi.

Sotto canestro, si distinguono il veterano Edoardo Caversazio e l'ex Tommaso Oxilia, tra i migliori giocatori del campionato.

e l’ex , tra i migliori giocatori del campionato. Dalla panchina, contributi importanti arrivano da Alberto Cacace, Nicolò Venturoli e dai giovani Giulio Giannozzi, Davide Zilli e Alberto Stefani.

L’organizzazione difensiva e la profondità del roster rappresentano i principali punti di forza di Orzinuovi, che si candida come avversario ostico per chiunque.

Quote principali e scenario delle scommesse

In attesa delle quote ufficiali dei bookmakers per Assigeco Piacenza – Logiman Orzinuovi, l’analisi degli ultimi risultati e delle statistiche stagionali suggerisce una situazione di equilibrio, con i padroni di casa leggermente favoriti grazie alla serie positiva al PalaBanca. Tuttavia, la solidità difensiva di Orzinuovi e la recente vittoria che ha interrotto il periodo negativo, rendono il confronto aperto a ogni risultato.

I mercati più osservati saranno probabilmente l’esito finale (1X2), il margine di vittoria e il totale punti realizzati.

Le quote potrebbero riflettere una leggera prevalenza di Assigeco per il fattore campo, ma il valore delle difese suggerisce anche attenzione agli Under nei punti totali.

La partita rappresenta quindi un banco di prova sia per chi segue il basket in ottica statistica sia per chi si avvicina al mondo delle quote, con diversi elementi di incertezza che rendono l’evento interessante anche dal punto di vista delle scommesse.

Curiosità numeriche e tendenze da non sottovalutare

Alcuni dati interessanti emergono dal confronto tra le due squadre:

Assigeco Piacenza ha vinto tutte le ultime sei partite giocate in casa.

ha vinto tutte le ultime sei partite giocate in casa. Logiman Orzinuovi può vantare la terza miglior difesa del girone, aspetto che spesso limita gli avversari sotto gli 80 punti.

può vantare la terza miglior difesa del girone, aspetto che spesso limita gli avversari sotto gli 80 punti. Entrambe le squadre hanno dimostrato la capacità di rimontare situazioni di svantaggio e di gestire i finali punto a punto.

La presenza di giocatori esperti e giovani promettenti in entrambi i roster potrebbe incidere sull’andamento della gara, rendendo difficili previsioni nette sull’esito finale.

In conclusione, Assigeco Piacenza e Logiman Orzinuovi si affrontano in una partita che promette intensità e spettacolo, sostenuta da numeri e statistiche che evidenziano la crescita delle due formazioni. Il duello tra la solidità casalinga dei padroni di casa e la difesa organizzata degli ospiti renderà l’incontro particolarmente interessante anche per chi segue il basket attraverso la lente delle statistiche e delle quote.