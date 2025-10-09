Arezzo-Gubbio: statistiche, precedenti e quote aggiornate

La sfida tra Arezzo e Gubbio, valida per la nona giornata di campionato, si disputerà domani sera alle 20.30 presso lo Stadio Comunale. L’incontro si preannuncia interessante sia per la posta in palio sia per il confronto tra due tecnici esperti come Cristian Bucchi e Domenico Di Carlo. In questo articolo analizzeremo le principali statistiche del match, il rendimento recente delle squadre e le principali quote offerte dai bookmaker.

La partita: contesto, protagonisti e assenze chiave

Arezzo si presenta all’appuntamento da capolista, a pari punti con il Ravenna, e con la voglia di consolidare la vetta della classifica. Tuttavia, la formazione di Bucchi dovrà fare i conti con alcune assenze importanti: oltre allo squalificato Pattarello, restano da valutare le condizioni fisiche di De Col, Renzi, Ravasio e Arena. Sul fronte opposto, il Gubbio guidato da Di Carlo punta a rilanciarsi in classifica, forte dell’esperienza del proprio allenatore e del supporto di ex giocatori che hanno militato nei due club. La direzione di gara è affidata a Edoardo Gianquinto di Parma, che già in passato ha arbitrato sfide tra le due squadre.

Statistiche e precedenti: equilibrio e tabù da sfatare

L’analisi dei precedenti tra i due allenatori evidenzia come Bucchi non abbia mai battuto Di Carlo nei tre confronti diretti:

Due incontri nella stagione di Serie B 2016-17 tra Perugia (guidato da Bucchi ) e Spezia (allenato da Di Carlo ): una vittoria per i liguri e un pareggio a reti inviolate.

tra (guidato da ) e (allenato da ): una vittoria per i liguri e un pareggio a reti inviolate. L’ultimo precedente risale al campionato scorso, quando l’Ascoli di Di Carlo ha superato l’Arezzo grazie a una rete di Varone.

Alcuni dati di rilievo:

Arezzo è attualmente in testa al campionato con 21 punti, vantaggio netto rispetto al Gubbio .

è attualmente in testa al campionato con 21 punti, vantaggio netto rispetto al . Tra gli ex delle due squadre figurano Tavernelli , Chierico , Righetti (ex Gubbio ), mentre tra i nuovi arrivi si segnalano Meli , Iaccarino e Venturi .

, , (ex ), mentre tra i nuovi arrivi si segnalano , e . Bucchi ha allenato il Gubbio nel passato, mentre Mezzanotti, attuale vice di Di Carlo, è stato giocatore e tecnico dell’Arezzo.

Quote principali dei bookmaker per Arezzo-Gubbio

I principali operatori di scommesse propongono quote che riflettono la posizione di forza dell’Arezzo, favorita anche dal fattore campo. Sebbene le quote possano variare in base all’andamento delle ultime ore, si riscontra generalmente:

Vittoria Arezzo : quotata mediamente tra 1.80 e 2.00

: quotata mediamente tra 1.80 e 2.00 Pareggio: tra 3.20 e 3.60

Vittoria Gubbio: tra 4.00 e 4.50

Queste valutazioni tengono conto del momento positivo dell’Arezzo e delle difficoltà recenti del Gubbio, ma anche dell’equilibrio storico tra i due club e delle incognite legate alle assenze.

Curiosità e numeri utili: ex, tabù e trend

Oltre alle statistiche classiche, la partita presenta diversi spunti interessanti:

Il tecnico Bucchi non ha ancora vinto contro Di Carlo nei precedenti ufficiali.

non ha ancora vinto contro nei precedenti ufficiali. La sfida sarà arbitrata da Gianquinto , che ha già diretto un Arezzo-Gubbio conclusosi con la vittoria del Cavallino grazie a Guccione .

, che ha già diretto un conclusosi con la vittoria del Cavallino grazie a . Nei prossimi turni, l’Arezzo affronterà altri match di rilievo, con alcune partite trasmesse in chiaro da Amaranto Channel.

Inoltre, la presenza di numerosi ex nelle due rose rende la partita particolarmente sentita da entrambe le tifoserie, aggiungendo interesse a una gara già di per sé importante per la classifica.

In conclusione, la sfida tra Arezzo e Gubbio offre spunti di interesse sia per chi segue il calcio che per gli appassionati di numeri e statistiche. Il match rappresenta un banco di prova per entrambe le squadre e, come spesso accade in questi casi, saranno i dettagli e la preparazione a fare la differenza.