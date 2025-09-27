Arezzo-Carpi: statistiche, quote e curiosità Serie C

Il match tra Arezzo e Carpi, valido per la settima giornata del Girone B di Serie C, si giocherà sabato 27 settembre 2025 presso lo stadio Città di Arezzo alle ore 17:30. L’incontro vede protagoniste due squadre con ambizioni differenti, ma entrambe desiderose di ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.

Il contesto dell’incontro e il momento delle squadre

La sfida tra Arezzo e Carpi rappresenta un crocevia importante per il cammino di entrambe in questa fase iniziale di campionato. I padroni di casa, allenati da Bucchi, hanno iniziato la stagione con grande determinazione, raccogliendo ben 15 punti nelle prime 6 giornate. Le cinque vittorie consecutive sono state interrotte solo da una sconfitta interna contro il Guidonia, ma la squadra amaranto ha dimostrato solidità e capacità realizzativa, segnando 12 gol e subendone soltanto 5. Un successo consentirebbe all’Arezzo non solo di continuare a sognare la promozione, ma anche di mantenere il passo delle prime della classe.

Il Carpi, invece, guidato da Cassani, si trova in undicesima posizione con 8 punti, frutto di due vittorie e due pareggi. I biancorossi hanno ottenuto successi contro Pianese e Sambenedettese, mentre i pareggi sono arrivati contro Juventus U23 e Campobasso. Le sconfitte, invece, contro Ternana e Ravenna hanno rallentato la corsa dei carpigiani, che però restano a ridosso della zona playoff e cercano il riscatto proprio ad Arezzo.

Statistiche e andamento recente: confronto tra Arezzo e Carpi

Analizzando i dati delle prime sei giornate, emergono alcuni elementi chiave che fotografano il momento delle due squadre:

Arezzo ha ottenuto 5 vittorie e 1 sconfitta, con un bilancio reti di 12 gol fatti e 5 subiti.

ha ottenuto 5 vittorie e 1 sconfitta, con un bilancio reti di 12 gol fatti e 5 subiti. Carpi ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, con successi esterni contro Pianese (2-0) e Sambenedettese (0-1).

ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, con successi esterni contro (2-0) e (0-1). Le sconfitte del Carpi sono arrivate contro Ternana (2-0) e Ravenna (1-2), quest’ultima prossima avversaria dell’Arezzo in vetta alla classifica a pari punti.

Dal punto di vista dei precedenti recenti, le due squadre si sono spesso affrontate in incontri equilibrati, ma quest’anno la differenza di rendimento è stata piuttosto marcata, con l’Arezzo che sembra aver trovato una maggiore continuità di risultati rispetto al Carpi.

Le quote principali per la sfida del Città di Arezzo

I bookmaker hanno già pubblicato le principali quote relative all’esito dell’incontro e ai mercati più richiesti:

Mercato Quota Goal (entrambe segnano) 2.62 No Goal 1.44 Over 2.5 2.10 Under 2.5 1.70 Vittoria Arezzo 3-1 (risultato esatto) 15.00

Per quanto riguarda i marcatori, Camillo Tavernelli per l’Arezzo è quotato a 2.50, mentre Matteo Cortesi per il Carpi è offerto a 3.50. Le quote riflettono un certo equilibrio, ma con un leggero favore per la formazione di casa, forte del proprio rendimento.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche della sfida

Alcuni dati e curiosità possono aiutare a inquadrare meglio la sfida:

L’ Arezzo ha sempre segnato almeno un gol nelle partite giocate in casa in questa stagione.

ha sempre segnato almeno un gol nelle partite giocate in casa in questa stagione. Il Carpi ha ottenuto entrambe le sue vittorie in trasferta, dimostrando una certa propensione a performare fuori casa.

ha ottenuto entrambe le sue vittorie in trasferta, dimostrando una certa propensione a performare fuori casa. La difesa amaranto è tra le meno battute del girone, mentre il Carpi ha subito almeno un gol nelle ultime tre partite disputate.

La partita tra Arezzo e Carpi si preannuncia interessante non solo per la posta in palio ma anche per le diverse dinamiche statistiche che la caratterizzano. Analizzare quote e dati aiuta a comprendere meglio il valore delle due squadre in campo e le possibili evoluzioni del match, senza però sbilanciarsi in previsioni definitive.