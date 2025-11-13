Arezzo-Bra: statistiche, tendenze e quote aggiornate

La Serie C propone, per la giornata di venerdì 14 novembre alle ore 20:30, un confronto interessante tra Arezzo e Bra presso lo stadio comunale “Città di Arezzo”. Si tratta di una partita che mette di fronte una delle formazioni di vertice del girone B e una squadra impegnata nella lotta per la salvezza. L’evento attira l’attenzione non solo per la differenza di classifica, ma anche per le peculiarità statistiche e le quote offerte dai principali bookmaker.

Un confronto tra obiettivi opposti: presentazione della sfida

L’incontro tra Arezzo e Bra si inserisce in un momento cruciale del campionato di Serie C. I toscani, attualmente secondi in classifica con 32 punti, cercano di mantenere la pressione sulla capolista, forti di un organico che ha già dimostrato solidità e qualità offensiva. Il Bra, invece, si trova in sedicesima posizione con 10 punti e arriva da una sconfitta che ha interrotto una breve serie positiva. Gli ospiti sono chiamati a reagire per allontanarsi dalla zona playout e provare a strappare punti preziosi su un campo ostico. Le due squadre, guidate rispettivamente da Cristian Bucchi e Fabio Nisticò, si presentano con moduli tattici differenti: l’Arezzo dovrebbe schierarsi con il 4-3-2-1, mentre il Bra risponde con un 4-1-3-2 volto a sfruttare la compattezza e le ripartenze.

Analisi statistica: percorso recente e precedenti tra le squadre

Il percorso recente delle due formazioni mette in evidenza dinamiche differenti:

Arezzo ha ottenuto due pareggi nelle ultime tre partite: 1-1 in trasferta contro la Ternana e 0-0 con il Perugia , intervallati da una netta vittoria interna per 5-1 contro il Campobasso .

ha ottenuto due pareggi nelle ultime tre partite: 1-1 in trasferta contro la e 0-0 con il , intervallati da una netta vittoria interna per 5-1 contro il . La squadra toscana aveva vissuto un periodo particolarmente brillante tra settembre e ottobre, con cinque vittorie consecutive che le hanno permesso di guidare la classifica per alcune settimane.

Il Bra, al contrario, è reduce da una sconfitta contro il Pineto – partita in cui era passato in vantaggio con Lionetti prima di subire la rimonta – e aveva precedentemente raccolto una vittoria e due pareggi.

Per quanto riguarda i precedenti diretti, le due squadre si sono affrontate una sola volta in questa stagione: il 16 agosto, in Coppa Italia Serie C, l’Arezzo si è imposto per 2-1.

Quote principali dei bookmaker: netta favorita la squadra di casa

Le quote offerte dai principali bookmaker riflettono chiaramente lo stato di forma e la differenza di rendimento tra le due compagini. Secondo le valutazioni pre-partita, la vittoria dell’Arezzo è proposta a una quota molto bassa (1.20), sintomo della fiducia degli operatori nella superiorità dei toscani, soprattutto in casa. Al contrario, il colpo esterno del Bra appare come un’opzione remota, con una quota che supera quota 11.00. Questo indica quanto sia difficile, sulla carta, per i piemontesi riuscire a espugnare il campo toscano. Di seguito una tabella riepilogativa delle quote principali:

Esito Quota 1 (Arezzo) 1.20 X (Pareggio) — 2 (Bra) 11.00

Tendenze numeriche: rendimento e curiosità statistiche

Analizzando le statistiche stagionali emergono alcune tendenze significative:

Arezzo ha spesso segnato con regolarità nelle partite casalinghe, mettendo in difficoltà molte delle difese affrontate.

ha spesso segnato con regolarità nelle partite casalinghe, mettendo in difficoltà molte delle difese affrontate. La formazione toscana mira a mantenere l’imbattibilità tra le mura amiche, aspetto che ha contribuito al posizionamento attuale in classifica.

Il Bra ha manifestato qualche difficoltà nel mantenere il vantaggio, come dimostrato nell’ultima giornata.

ha manifestato qualche difficoltà nel mantenere il vantaggio, come dimostrato nell’ultima giornata. Nell’unico precedente stagionale, entrambe le squadre sono andate a segno, suggerendo la possibilità di una partita dinamica anche questa volta.

In conclusione, il match tra Arezzo e Bra si prospetta come una sfida tra obiettivi e ambizioni differenti, con i padroni di casa favoriti secondo tutte le statistiche e le quote disponibili. Resta da vedere se il Bra saprà sorprendere contro una delle squadre più solide del girone. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:30, con diretta televisiva prevista su Sky Sport e NOW.