Anna Kanakis, la rivelazione del marito sul testamento: cosa ha fatto prima di morire

Il 20 novembre 2023, Anna Kanakis è morta all’età di 61 anni a causa di un linfoma, che l’ha portata via in appena 7 mesi l’ha portata via. Ad un anno dalla sua scomparsa, il marito Marco Merati Foscarini, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale racconta gli ultimi istanti di vita della sua amata ma anche quali straordinari gesti avrebbe compiuto prima della morte. (Continua dopo le foto)

Marco Merati Foscarini, la malattia di Anna Kanakis

I due erano sposati da molto tempo e pochi mesi dopo la sua morte avrebbe festeggiato 20 anni di matrimonio. Marco Merati Foscarini ha raccontato come Anna Kanakis ha affrontato la malattia in un’intervista al Corriere della Sera. L’uomo sapeva che la moglie stava combattendo contro una malattia insidiosa. “In parte ero preparato, perché me l’avevano detto. Però la speranza nel miracolo ce l’hai sempre. Anna aveva scoperto di avere un linfoma nel 2018, facendo un esame del sangue di routine. Dopo, per due volte, la malattia era andata in remissione. Abbiamo fatto viaggi, vacanze, aveva scritto il suo ultimo libro. Era stata bene”, ha spiegato Foscarini. I due erano insieme quando lei se n’è andata. “Ero lì con lei. Lei non voleva che stessi lì. Mi ha detto: vai via. Ma non me ne sono andato”, ha rivelato. La donna ha fatto un gesto incredibile prima di morire. (Continua dopo le foto)

Il commovente gesto di Anna Kanakis

Anna Kanakis una volta scoperta la malattia, ha fatto avanti e indietro al Policlinico Umberto I di Roma. Nonostante le sue condizioni di salute, la donna ha dimostrato di avere a cuore le persone. “Al pronto soccorso Ematologico del Policlinico Umberto I di Roma, ci sono tre targhe che la ricordano. È una struttura geniale riservata ai pazienti con malattie del sangue, ma è pubblica, ha poche risorse e Anna ha rifatto tutto il reparto, dove fra l’altro è mancata. Quella sera, ha chiesto lei di andare. Ha chiamato il professor Maurizio Martelli che ci è sempre stato vicino con professionalità e cuore e gli ha chiesto di ricoverarla”, ha spiegato il marito. Un altro gesto che ha dell’incredibile lo ha fatto cambiando il suo testamento, pochi giorni prima di morire.

