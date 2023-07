Andrea Purgatori, la straziante notizia sulla figlia Victoria

Andrea Purgatori figlia. Si sono tenuti stamattina i funerali di Andrea Purgatori, famoso giornalista e scrittore scomparso lo scorso 19 luglio. I figli Edoardo, Ludovico e Victoria hanno parlato durante la messa per il papà. Le parole di Victoria, in particolare, hanno commosso veramente tutti. La donna ha raccontato gli ultimi istanti di vita del padre. (Continua…)

Leggi anche: Funerali di Andrea Purgatori, l’annuncio in lacrime di Simona Izzo

Leggi anche: Andrea Purgatori, l’autopsia svela le cause della morte

Chi è Andrea Purgatori

Andrea Purgatori è un famoso giornalista e scrittore. Ha lavorato come inviato per il Corriere della Sera dal 1976 al 2000, facendo inchieste molto importanti e reportage su casi scottanti del terrorismo internazionale e italiano durante i cosiddetti “anni di piombo”. Contemporaneamente ha realizzato anche molti servizi televisivi per trasmissioni come “Dossier” e “Focus”.

Ha scritto, inoltre, molte fiction per la TV. Nel corso della sua carriera ha pubblicato anche diversi romanzi. Ha lavorato anche al cinema, in particolare come autore ma ha avuto anche una piccola parte come attore nel film “Spettri”. Negli anni recenti, invece, ha condotto su LA7 il programma “Atlantide”, mentre nell’autunno del 2022 è stato protagonista della docu-serie Netflix “Vatican Girl: la scomparsa di Emanuela Orlandi”. (Continua…)

Leggi anche: Morte di Andrea Purgatori, il messaggio del famoso italiano spiazza tutti

Leggi anche: Andrea Purgatori, l’orrore dopo la sua morte: cos’è successo

Com’è morto

Il giornalista e scrittore Andrea Purgatori è morto in un ospedale romano lo scorso 19 luglio 2023 all’età di 70 anni. Due mesi prima gli era stato diagnosticata una grave forma tumorale. Dopo la sua morte, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo dopo la denuncia della famiglia su presunte cure sbagliate. I funerali sono stati celebrati il 28 luglio presso la basilica di Santa Maria in Montesanto, a piazza del Popolo, a Roma. (Continua…)

Andrea Purgatori figlia: il dolore di Victoria

Stamattina sono stati celebrati i funerali di Andrea Purgatori. I figli Edoardo, Ludovico e Victoria hanno parlato del padre durante la messa celebrata presso la basilica di Santa Maria in Montesanto, a piazza del Popolo. In particolare, le parole della figlia Victoria hanno colpito tutti: “Lo stringevo chiedendogli, ‘Mica muori vero?’ e lui sorridendo mi rispondeva ‘Oddio, Victoria, no’. È stato un grande giornalista e amico, ma il suo più grande successo è stato come padre“.