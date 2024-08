Andrea Kimi Antonelli, gli endorsement per il debutto imminente del baby talento italiano sulla Mercedes F1 continuano a moltiplicarsi. È quasi come camminare su un tappeto rosso (o meglio, nero o argento, decidete voi). Toto Wolff ha naturalmente fatto più di un’apparizione nelle ultime settimane. Poi, solo pochi giorni fa, è stato il turno di Oliver Bearman, attuale compagno di squadra di Kimi in Formula 2 (e futuro pilota Haas nel 2025). E adesso Andrew Shovlin, il Direttore Tecnico della Mercedes, ha aggiunto il suo sostegno: un esperto nel lavorare con piloti eccezionali e nel massimizzare il loro potenziale.

L’ingegnere cinquantunenne di Liverpool non ha esitato a esprimere pubblicamente il suo entusiasmo all’idea di collaborare con Antonelli, che presto lascerà il suo status di minorenne dietro di sé, il 25 agosto durante il Gran Premio d’Olanda. Questo evento segnerà la ripresa del Mondiale dopo la pausa estiva. “La sua velocità è la cosa più impressionante. Ha fatto un progresso incredibile attraverso tutte le categorie. Non è passato molto tempo da quando correva nei kart, e ora si trova in Formula 2, provando con noi da un po’. Il suo curriculum è davvero impressionante per un ragazzo così giovane e senza dubbio avrà un futuro brillante. È uno di quei talenti naturali che tutti noi continuiamo a cercare.”