"Amici", Gaia fuori per infortunio: chi può prendere il suo posto

La ballerina della scuola di Amici, Gaia si è fatta male al ginocchio ed è stata costretta a ritirarsi. Tra le lacrime e la voglia di restare, Raimondo Todaro le ha proposto di essere sostituita per alcune puntate da un’altra ballerina al posto suo. Se la ragazza nuova non verrà eliminata prima che Gaia si riprenda dal suo infortunio, poi potrà rientrare in gara lei. Ma chi può prendere il posto di Gaia?

Gaia fuori per infortunio

Ieri Maria De Filippi ha comunicato a Gaia che è costretta a ritirarsi a causa di un infortunio al ginocchio che la costringe ad un riposo forzato di tre settimane. La conduttrice del talent le ha assicurato che il prossimo anno avrà un posto assicurato. La ballerina si dispera e assicura di stare bene, ma Maria è irremovibile e lo fa per il suo bene. I coach Raimondo Todaro e Anna Pettinelli hanno una soluzione: Gaia verrà sostituita da un’altra ballerina che dovrà restare in gioco per tre puntate, se la sostituta ci riuscirà, Gaia tornerà, altrimenti sarà fuori. Ma su chi ricade questa scelta? (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)