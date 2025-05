“Amici” choc, il cantante arrestato: fermato dalla polizia dopo un controllo. Ha scelto il silenzio. Non per orgoglio, ma per necessità. Per anni è scomparso dai riflettori, inghiottito da un buio che poco aveva a che fare con la scena musicale. Ora torna, con una voce più consapevole e una storia che non ha paura di raccontare. (Continua a leggere dopo la foto…)

La parola chiave è caduta

La sua faccia era nota: occhi intensi, talento vibrante, uno di quei giovani artisti che sembravano destinati a volare alto. E invece, dopo la parentesi di un talent televisivo amatissimo, è sparito. Nessun nuovo brano, nessun post. Solo il silenzio.

Dietro quella scomparsa, una crisi personale che lo ha portato lontano dalla musica, dagli amici, perfino dalla famiglia.

“Stavo male io, avevo proprio una crisi, ero depresso e mi sentivo vuoto, senza passione”, ha raccontato.

Una caduta che, per sua stessa ammissione, lo ha condotto verso scelte sbagliate.

Dalla musica agli arresti: il crollo di un cantante

Nessuna intervista, nessun gossip. Solo ora, a distanza di anni, ha scelto di raccontare tutto in un video condiviso sul suo profilo Instagram. E le sue parole sono pesanti come pietre. “È stato un periodo in cui io ho spacciato e non lo voglio assolutamente dire per vantarmi né niente, però appunto voglio essere sincero.”

Era il dicembre del 2022 quando l’ex concorrente di “Amici” è stato arrestato per detenzione di droga. Gli sono stati concessi i domiciliari e l’obbligo di firma, grazie al fatto di essere incensurato.

“Non è facile ammetterlo e non è bello”, ha aggiunto il cantante, consapevole del danno personale e professionale che ha causato. A casa, la situazione non era migliore: “I miei mi avevano cacciato di casa, non ci parlavamo più.”In quel caos, l’ex talento televisivo ha provato a sopravvivere. E solo ora, dopo aver toccato il fondo, è pronto a tornare.

