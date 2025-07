Home | America’s Cup, De Luca durissimo: “Vi dico come finirà secondo me”

Per la prima volta nella storia, l’America’s Cup sbarcherà a Napoli: un evento internazionale di vela tra i più prestigiosi al mondo che promette di portare visibilità e indotto economico alla città. Nonostante questo, mentre cresce l’attesa per la manifestazione, non mancano le polemiche legate alla sua organizzazione.

America's Cup, De Luca: "Ho la sensazione che si concluderà a Poggioreale" https://t.co/TraGAXYyLT — LaPresse (@LaPresse_news) July 25, 2025

A lanciare un attacco frontale è stato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che da Salerno, a margine della presentazione del nuovo stadio Arechi, ha dichiarato senza giri di parole: “Ho la sensazione che si concluderà a Poggioreale”.

Un’affermazione pesantissima che sottolinea tutto il malcontento del governatore, che accusa il governo nazionale di aver gestito l’intera operazione in modo segreto e senza coinvolgere la Regione: “È un evento nato in segreto, promosso dal governo nazionale ma in maniera assolutamente occulta. La Regione è fuori da questa vicenda da sempre”. (continua dopo la foto)

Nonostante le critiche, De Luca non nega l’importanza della manifestazione: “Credo che l’America’s Cup sia un’occasione straordinaria di promozione dell’economia del nostro territorio”, ha detto.

Ma è il modo in cui si è proceduto a farlo infuriare: secondo il governatore, l’esclusione della Regione Campania è ingiustificabile e mina le potenzialità di un evento che dovrebbe essere corale e trasparente. Parole che promettono nuove tensioni istituzionali, proprio nei mesi che precedono una manifestazione che dovrebbe invece unire.

