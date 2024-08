Altri sport. America’s Cup, altro successo per Luna Rossa: gara perfetta con American Magic. La seconda giornata delle gare preliminari in corso a Barcellona si chiude con un trionfo della barca italiana contro il team americano. Vediamo tutti i dettagli della gara perfetta di Francesco Bruni e Jimmy Spithill. (Continua a leggere dopo la foto…)

America’s Cup: trionfo della Luna Rossa

Si sono comportati benissimo Checco Bruni e Jimmy Spithill in questa seconda giornata delle regate preliminari dell’America’s Cup. I due velisti azzurri, al timone della Luna Rossa Prada Pirelli hanno portato a termine una gara impeccabile contro i due americani al timone della NYYC American Magic. Il team italiano ha dominato fin dalla partenza. Ma vediamo nel dettaglio come si è svolta la competizione. (Continua a leggere dopo la foto…)

I dettagli sulla gara

Il team italiano di Max Sirena, a bordo della Luna Rossa è sceso in acqua consapevole di quanto fosse cruciale vincere la gara con gli americani. Dopo essersi dovuta ritirare nella sfida contro Emirates Team New Zealand per problemi tecnici, la barca italiana ha riaperto i giochi conquistando un netto successo contro Orient Express, ma la possibilità di andare in finale era ancora da guadagnare.

Già dai primi momenti della regata con la NYYC American Magic, i due velisti si sono mostrati determinati a dare il massimo dando una prestazione pulita, elegante e perfetta nelle manovre e nelle scelte. Bruni e Spithill hanno guadagnato un vantaggio all’inizio della gara costringendo, di fatto, gli avversari ad andare fuori dal cancello e tornare indietro sulla linea del via. “Li abbiamo buttati fuori”, è stato il commento del team a bordo, dopo la manovra. Una tattica che ha fatto salire l’entusiasmo del team portandoli a continuare la gara cercando di conservare il vantaggio.

