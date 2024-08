Italvolley, Velasco: “Ho un gruppo fantastico, resto per vincere il Mondiale”

Altri sport. Dopo una decina di giorni dal trionfo a Parigi, con la storica vittoria dell’oro olimpico con la nazionale femminile, il ct dell’Italvolley, Julio Velasco, ha avuto il tempo di riflettere su quanto realizzato insieme alle sue atlete. Un risultato che Velasco definisce straordinario: “Prima di tutto questa vittoria farà fare un salto di qualità straordinario alla pallavolo femminile. In precedenza avevamo vinto un Mondiale nel 2002, ma questo successo è ancora più grande: tutto il mondo è sintonizzato sui Giochi. Ai dirigenti federali e ai club il compito di non disperdere questa eredità: mi auguro aumenti il pubblico nei palazzetti di A1 e A2 oltre a una crescita qualitativa degli allenatori. Poi perchè si tratta di un’entusiasmante cavalcata. Un’estate con solo due sconfitte tra Nations League e Olimpiadi e la prima è arrivata senza le giocatrici di Milano e Conegliano, reduci dalla finale di Champions”. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole del ct dell’Italvolley sulla squadra

Julio Velasco, ct dell’Italvolley che ha guidato la nazionale femminile alla storica conquista dell’oro olimpico a Parigi 2024, ha confermato la sua volontà di proseguire alla guida delle Azzurre. Dopo il grande trionfo, il tecnico ha ribadito il suo impegno nel portare avanti il lavoro con la squadra, con l’obiettivo di consolidare i successi ottenuti e continuare a far crescere il movimento della pallavolo femminile italiana. Velasco ha voluto parlare anche della squadra, delle sue ragazze: “Sono speciali come i ragazzi della Generazione dei Fenomeni che ho allenato in passato: essendo due gruppi forti la cosa speciale è la loro voglia di imparare. Tutte le ragazze si sono messe a disposizione per il cambiamento”. (Continua a leggere dopo la foto)

Italvolley, Velasco: “Resto per vincere il mondiale”

Ora, però, è tempo di guardare avanti e pianificare il futuro dell’Italvolley femminile. Dopo giorni di riflessione, Julio Velasco ha preso la decisione di proseguire il suo cammino alla guida delle Azzurre. Il tecnico ha scelto di continuare il lavoro iniziato, determinato a costruire sui recenti successi e a far crescere ulteriormente la squadra, mantenendo l’Italia ai vertici della pallavolo mondiale. “Dopo un traguardo del genere era giusto fermarsi a pensare. Ho valutato attentamente e credo di voler onorare il secondo anno di contratto che ho. Abbiamo il dovere di provare a vincere il Mondiale con questo gruppo e qualcuna di nuova. Los Angeles 2028? Vediamo, è presto”.



Velasco sa che vincere ancora non sarà per nulla facile: “Più che altro mi interrogo su come continuare a vincere. Ripetersi è difficile. Non ho avuto modo di tracciare un bilancio finale con le ragazze ma scriverò a ognuna di loro per chiarire come dovrebbero andare avanti a lavorare nei club: la differenza la farà l’umiltà e la voglia di continuare a imparare“.

