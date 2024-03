Ambra Angiolini sta male, rivela i suoi problemi di salute: “Costretta a farlo”

Ambra Angiolini sta male e per questo è stata costretto a rimandare l’appuntamento teatrale di “Oliva Denaro” previsto per lunedì sera al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa, Siena. L’attrice e conduttrice tramite un post su Instagram, ha fatto sapere ai suoi fan dei problemi di salute che la stanno attanagliando in questo momento a causa di un infortunio avuto venerdì 8 marzo.

Ambra Angiolini sta male, rivela i suoi problemi di salute

Una brutta disavventura ha costretto Ambra Angiolini a rimandare la data del suo spettacolo teatrale Olivia Denaro. Su Instagram ha spiegato di doversi fermare a causa di un problema di salute: ha una lesione muscolare frutto di un infortunio avuto venerdì 8 marzo, che le impedisce di andare in scena. “Mi scuso con gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di stasera, ma purtroppo a causa di una lesione muscolare sono costretta a rimandare la data, che verrà recuperata al più presto“, si legge sul post social di Ambra, mostrando responsabilità e trasparenza verso il suo pubblico. (continua dopo la foto)

La data di recupero

La lesione muscolare è stata causata da un infortunio avuto venerdì 8 marzo all’inizio della tournée. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo e professionale del dottor Giovanbattista Sisca e dello staff di Isokinetic Medical Group, Angiolini era riuscita a portare a termine lo spettacolo. L’attrice ha voluto ringraziare personalmente tutto il team medico e gli addetti ai lavori che le sono stati accanto in questo momento difficile, fornendole assistenza e supporto: dal ghiaccio all’arnica, dagli integratori all’ecografia, fino alla “calza” color carne e agli antidolorifici. Sul sito del Comune di Colle di Val D’Elsa, una breve nota fa sapere che lo spettacolo Oliva Denaro di Ambra Angiolini andrà in scena giovedì 28 marzo.