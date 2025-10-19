Altamura-Picerno: statistiche, numeri e quote aggiornate

La sfida tra Altamura e Picerno, in programma domenica 19 ottobre alle ore 20:30 presso lo Stadio Tonino D’Angelo, rappresenta uno degli incontri più interessanti della decima giornata del Girone C di Serie C. Entrambe le formazioni si trovano coinvolte nella lotta per evitare la zona calda della classifica e il confronto diretto acquisisce particolare rilevanza sia in termini di punti sia di morale per il prosieguo della stagione.
Altamura-Picerno: sfida salvezza tra ambizioni e tensioni
Il match tra Altamura e Picerno vede le due squadre separate da un solo punto, in una zona della classifica estremamente corta e combattuta. I pugliesi occupano attualmente la sedicesima posizione, a quota 8 punti, frutto di una vittoria, cinque pareggi e tre sconfitte, con un bilancio di 7 reti realizzate e 16 subite. La formazione ospite, invece, si trova poco più avanti, in quattordicesima posizione, con 9 punti raccolti grazie a due successi, tre pareggi e quattro sconfitte, e un bilancio di 11 gol fatti e 17 incassati.
La gara assume ulteriore interesse per il recente cambio di guida tecnica sulla panchina del Picerno: l’esordio di Valerio Bertotto rappresenta un’incognita sia sul piano tattico che su quello motivazionale, con la squadra chiamata a dare una risposta immediata dopo l’esonero di Claudio De Luca. Sul fronte opposto, l’Altamura guidata da Devis Mangia punta a riscattare la pesante sconfitta subita a Benevento e a sfruttare il turno casalingo per rialzare la testa.
Statistiche comparative: forma attuale e precedenti
L’analisi dei dati recenti mette in luce alcune tendenze interessanti:
- Altamura arriva all’appuntamento con una serie di quattro pareggi consecutivi e una sconfitta nelle ultime cinque gare.
- Picerno, invece, ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nello stesso arco temporale.
- Il precedente più recente tra le due formazioni ha visto il Picerno imporsi per 2-1, confermando un lieve vantaggio nei confronti diretti.
Dal punto di vista difensivo, entrambe le squadre hanno mostrato fragilità: l’Altamura ha subito 16 reti, mentre il Picerno ne ha incassate 17. Sul piano offensivo, i lucani hanno però dimostrato una maggiore efficacia, con 11 gol segnati rispetto ai 7 dei padroni di casa.
Per quanto riguarda il rendimento interno ed esterno:
- Altamura in casa: 1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta
- Picerno in trasferta: 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte
Quote principali dei bookmaker per Altamura-Picerno
Le principali piattaforme di scommesse offrono quote equilibrate per questa sfida, riflettendo l’incertezza dell’esito. Il segno 1 (vittoria Altamura) è proposto mediamente tra 2.40 e 2.70, mentre il 2 (Picerno vincente) oscilla tra 2.80 e 3.00. Il pareggio (X) si attesta tra 2.90 e 3.10.
|Esito
|Quota Media
|Vittoria Altamura
|2.55
|Pareggio
|3.00
|Vittoria Picerno
|2.90
Le quote relative a Under/Over 2.5 gol sono anch’esse molto vicine, segnale che i bookmaker si attendono una partita combattuta ma non necessariamente ricca di reti, vista la media realizzativa delle due squadre.
Tendenze numeriche e curiosità statistiche
Alcuni dati aggiuntivi offrono spunti di riflessione utili per comprendere meglio il contesto dell’incontro:
- L’Altamura ha segnato almeno un gol in tre delle quattro partite casalinghe disputate finora.
- Il Picerno ha trovato la via della rete in tutte le sue trasferte, ma ha sempre subito almeno un gol.
- Entrambe le squadre hanno chiuso solo una delle ultime cinque gare a porta inviolata.
- L’ultimo successo casalingo dell’Altamura risale a diverse giornate fa, mentre il Picerno non vince in trasferta da due turni.
In conclusione, Altamura e Picerno si affrontano in un momento cruciale della stagione, consapevoli che una vittoria potrebbe rappresentare una svolta importante nella corsa verso la salvezza. Le statistiche e le quote confermano l’equilibrio e l’incertezza che caratterizzano questa sfida, in attesa del verdetto del campo.