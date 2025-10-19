Altamura-Picerno: statistiche, numeri e quote aggiornate

La sfida tra Altamura e Picerno, in programma domenica 19 ottobre alle ore 20:30 presso lo Stadio Tonino D’Angelo, rappresenta uno degli incontri più interessanti della decima giornata del Girone C di Serie C. Entrambe le formazioni si trovano coinvolte nella lotta per evitare la zona calda della classifica e il confronto diretto acquisisce particolare rilevanza sia in termini di punti sia di morale per il prosieguo della stagione.

Altamura-Picerno: sfida salvezza tra ambizioni e tensioni

Il match tra Altamura e Picerno vede le due squadre separate da un solo punto, in una zona della classifica estremamente corta e combattuta. I pugliesi occupano attualmente la sedicesima posizione, a quota 8 punti, frutto di una vittoria, cinque pareggi e tre sconfitte, con un bilancio di 7 reti realizzate e 16 subite. La formazione ospite, invece, si trova poco più avanti, in quattordicesima posizione, con 9 punti raccolti grazie a due successi, tre pareggi e quattro sconfitte, e un bilancio di 11 gol fatti e 17 incassati.

La gara assume ulteriore interesse per il recente cambio di guida tecnica sulla panchina del Picerno: l’esordio di Valerio Bertotto rappresenta un’incognita sia sul piano tattico che su quello motivazionale, con la squadra chiamata a dare una risposta immediata dopo l’esonero di Claudio De Luca. Sul fronte opposto, l’Altamura guidata da Devis Mangia punta a riscattare la pesante sconfitta subita a Benevento e a sfruttare il turno casalingo per rialzare la testa.

Statistiche comparative: forma attuale e precedenti

L’analisi dei dati recenti mette in luce alcune tendenze interessanti:

Altamura arriva all’appuntamento con una serie di quattro pareggi consecutivi e una sconfitta nelle ultime cinque gare.

Picerno, invece, ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nello stesso arco temporale.

, invece, ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nello stesso arco temporale. Il precedente più recente tra le due formazioni ha visto il Picerno imporsi per 2-1, confermando un lieve vantaggio nei confronti diretti.

Dal punto di vista difensivo, entrambe le squadre hanno mostrato fragilità: l’Altamura ha subito 16 reti, mentre il Picerno ne ha incassate 17. Sul piano offensivo, i lucani hanno però dimostrato una maggiore efficacia, con 11 gol segnati rispetto ai 7 dei padroni di casa.

Per quanto riguarda il rendimento interno ed esterno:

Altamura in casa: 1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta

Picerno in trasferta: 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte

Quote principali dei bookmaker per Altamura-Picerno

Le principali piattaforme di scommesse offrono quote equilibrate per questa sfida, riflettendo l’incertezza dell’esito. Il segno 1 (vittoria Altamura) è proposto mediamente tra 2.40 e 2.70, mentre il 2 (Picerno vincente) oscilla tra 2.80 e 3.00. Il pareggio (X) si attesta tra 2.90 e 3.10.

Esito Quota Media Vittoria Altamura 2.55 Pareggio 3.00 Vittoria Picerno 2.90

Le quote relative a Under/Over 2.5 gol sono anch’esse molto vicine, segnale che i bookmaker si attendono una partita combattuta ma non necessariamente ricca di reti, vista la media realizzativa delle due squadre.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Alcuni dati aggiuntivi offrono spunti di riflessione utili per comprendere meglio il contesto dell’incontro:

L’ Altamura ha segnato almeno un gol in tre delle quattro partite casalinghe disputate finora.

ha segnato almeno un gol in tre delle quattro partite casalinghe disputate finora. Il Picerno ha trovato la via della rete in tutte le sue trasferte, ma ha sempre subito almeno un gol.

ha trovato la via della rete in tutte le sue trasferte, ma ha sempre subito almeno un gol. Entrambe le squadre hanno chiuso solo una delle ultime cinque gare a porta inviolata.

L’ultimo successo casalingo dell’Altamura risale a diverse giornate fa, mentre il Picerno non vince in trasferta da due turni.

In conclusione, Altamura e Picerno si affrontano in un momento cruciale della stagione, consapevoli che una vittoria potrebbe rappresentare una svolta importante nella corsa verso la salvezza. Le statistiche e le quote confermano l’equilibrio e l’incertezza che caratterizzano questa sfida, in attesa del verdetto del campo.