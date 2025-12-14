Altamura-Cerignola: statistiche e quote aggiornate in Serie C

La Serie C entra nella sua fase calda con la penultima giornata del girone d’andata. Sabato 16 dicembre alle ore 20:30, lo stadio D’Angelo di Altamura sarà teatro del derby pugliese tra Team Altamura e Audace Cerignola. Un match che promette interesse non solo per la rivalità territoriale, ma anche per il valore che riveste in termini di classifica e per le recenti tendenze delle due squadre, tra strisce utili, cambi in panchina e obiettivi stagionali.

Audace Cerignola: trasferta e obiettivo quarta vittoria di fila

L’Audace Cerignola arriva a questa sfida reduce da un pareggio per 1-1 contro la Casertana, risultato che ha interrotto la serie di vittorie ma non quella di imbattibilità, ormai giunta a cinque partite consecutive. L’autorete di Gasbarro e il palo colpito da Moreso nel recupero hanno impedito ai gialloblù di proseguire la striscia vincente, ma la squadra di Vincenzo Maiuri ha dimostrato solidità e continuità di rendimento. Il Cerignola, infatti, ha vinto le ultime tre gare in trasferta e punta a conquistare un quarto successo esterno consecutivo, consolidando così il proprio piazzamento in zona playoff prima della sosta natalizia.

Ultime 5 partite: 3 vittorie, 2 pareggi

Ultime 3 trasferte: tutte vittorie

Assenza importante: squalificato Martinelli in difesa

in difesa Gambale premiato miglior giocatore di novembre nel girone meridionale

L’obiettivo è dare continuità ai risultati positivi, anche se la trasferta di Altamura si preannuncia insidiosa, sia per il valore dell’avversario che per la tradizionale difficoltà dei gialloblù in questo stadio.

Team Altamura: numeri, rendimento e cambiamenti in panchina

Il Team Altamura occupa attualmente la tredicesima posizione in classifica, con 19 punti frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. La squadra allenata da Devis Mangia – ex tecnico di Bari, Palermo e delle nazionali giovanili – sta cercando di ottenere la seconda salvezza consecutiva, puntando su un gruppo con molta esperienza.

Bilancio interno/trasferta quasi identico: 9 punti in casa, 10 in trasferta

Ultima vittoria casalinga risale a circa due mesi fa

Attacco poco prolifico: 16 gol segnati, Simone miglior marcatore con 3 reti

miglior marcatore con 3 reti Innesti di spessore come Lepore , Poli , Nicolao , Crimi , Rosafio e Curcio

, , , , e Nuovo acquisto: Suazo jr, figlio di David Suazo

La formazione biancorossa adotta uno schieramento 3-4-3 e può contare sulla fantasia di Mogentale, decisivo nell’ultima vittoria esterna. L’ultimo precedente ad Altamura è datato aprile 2023 e vide il successo dei padroni di casa per 1-0.

Quote disponibili e confronto tra le principali opzioni

Le quote offerte dai principali bookmaker per Team Altamura-Audace Cerignola riflettono un equilibrio, con un leggero favore per i gialloblù ospiti, forti della loro serie positiva in trasferta. Di seguito una possibile panoramica delle quote più comuni:

Esito Quota Vittoria Team Altamura circa 3.00 Pareggio intorno a 2.90 Vittoria Audace Cerignola circa 2.30

Le quote su Under/Over e Gol/No Gol tendono a essere equilibrate, dato il rendimento offensivo limitato dell’Altamura e la solidità del Cerignola in trasferta.

Tendenze e curiosità numeriche: precedenti e spunti statistiche

Alcune statistiche e curiosità arricchiscono il quadro del match:

L’ Audace Cerignola è imbattuto da cinque gare e cerca la quarta vittoria esterna consecutiva

è imbattuto da cinque gare e cerca la quarta vittoria esterna consecutiva Il Team Altamura non vince in casa da quasi due mesi

non vince in casa da quasi due mesi Ultimo precedente ad Altamura : vittoria dei padroni di casa per 1-0 nell’aprile 2023

: vittoria dei padroni di casa per 1-0 nell’aprile 2023 Il miglior marcatore di entrambe le squadre è a quota 3 reti

Entrambe le squadre hanno raccolto un numero simile di punti in casa e in trasferta

Questi dati contribuiscono a delineare una sfida aperta, dove la tenuta difensiva e la capacità di sfruttare le poche occasioni potrebbero fare la differenza.

In sintesi, Team Altamura e Audace Cerignola si affrontano in un derby pugliese che promette equilibrio, con i gialloblù decisi a continuare la loro serie positiva e i biancorossi alla ricerca di un successo interno che manca da tempo. Le statistiche e le quote fotografano una partita incerta, dove ogni dettaglio potrà risultare decisivo nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali.