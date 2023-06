Home » Offerta per Milinkovic dall’Arabia, rilancio anche per Allegri

Milinkovic Savic prende in considerazione l’Arabia Saudita e il procuratore conferma. Allegri pronto a incassare 90 milioni di euro

L’Arabia Saudita fa sul serio e presto potrebbe abbracciare Milinkovic Savic. Spese pazze in Medio Oriente, con l’obiettivo di far alzare il livello del campionato saudita nel minor tempo possibile, magari investendo ingenti somme su campioni e allenatori. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

ROME, ITALY – MAY 28: Sergej Milinkovic-Savic of SS Lazio gestures during the Serie A match between SS Lazio and US Cremonese at Stadio Olimpico on May 28, 2023 in Rome, Italy. (Photo by Silvia Lore/Getty Images)

Milinkovic ci pensa

Dopo Koulibaly, Kanté, Benzema e Cristiano Ronaldo, il prossimo potrebbe essere il centrocampista della Lazio che attraverso il proprio agente ha lasciato molte porte aperte: “Per Sergej ci sono state molte manifestazioni d’interesse dall’Arabia Saudita, ma al momento abbiamo altre opzioni sul tavolo. Questo significa che non giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo, nella vita non si può mai sapere”.

90 milioni per Allegri

Intanto dal paese arabo è arrivato un rilancio per Massimiliano Allegri. La prima proposta era stata rifiutata dal tecnico, ma il gioco al rialzo sta facendo vacillare l’allenatore della Juventus. L’Al-Hilal (l’Al-Ahli Saudi ha offerto la stessa cifra) inizialmente era disposto a garantire 20 milioni di euro a stagione, che ora sono diventati 30 per tre anni, per un complessivo di 90 milioni di euro che Allegri ha preso in seria considerazione. Il tecnico bianconero dovrebbe quindi rinunciare al contratto fino al 2025 con la Juve a 7 milioni.