Alessandro a 6 anni sale sul palco di Sanremo: chi è il prodigio italiano e il legame con il famosissimo

Alessandro Gervasi sarà ospite stasera, mercoledì 12 febbraio, nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Ha solo 6 anni, ma è già un attore e musicista. Presto lo vedremo in televisione nel film televisivo “Champagne – Peppino di Capri”. (Continua…)

Alessandro Gervasi ospite a Sanremo 2025

Stasera, mercoledì 12 febbraio 2025, andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Tra gli ospiti ci saranno anche gli attori del film televisivo “Champagne – Peppino di Capri”, prossimamente in onda in prima serata su Rai 1. Nel film, il famosissima artista sarà interpretato da giovane da Alessandro Gervasi, attore e musicista. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)