Alcaraz torna numero 1, cosa deve fare Sinner per ribaltare tutto

Cambio della guardia in vetta all’Atp: Carlos Alcaraz riconquista il primo posto con 11.050 punti, mentre Jannik Sinner è secondo a 10.000. Il sorpasso dell’italiano durato solo una settimana, dopo il trionfo a Parigi, è stato annullato dallo scarto dei punti conquistati alle Finals dello scorso anno, quando Sinner aveva trionfato e Alcaraz era stato eliminato nel girone.

Le regole Atp prevedono che i punti delle Nitto Atp Finals vengano rimossi il lunedì successivo all’ultimo torneo della stagione successiva, creando questa situazione unica di “scarto anticipato”.

Torino diventa così il teatro di una resa dei conti tra i due giocatori. Alcaraz guida per la 45ª settimana della carriera, contro le 66 di Sinner, rispettivamente 14° e 12° nella classifica dei numeri 1 di tutti i tempi.

Per spodestare lo spagnolo, Sinner deve vincere obbligatoriamente le Finals. Un percorso da imbattuto lo porterebbe a 11.500 punti, ma servirebbe anche che Alcaraz non vincesse più di due match nel round robin e che si fermasse in semifinale, raggiungendo al massimo 11.450 punti.

Se Sinner chiudesse con una sconfitta nel girone, quindi a 11.300 punti, Alcaraz dovrebbe fermarsi a 11.250 punti per subire il sorpasso di Jannik. Lo spagnolo, dal canto suo, ha diverse possibilità di conservare lo scettro: vincere tutti e tre i match del round robin o arrivare in finale, indipendentemente dai risultati dell’italiano.

Le Finals diventano così la scena dell’ennesimo scontro sportivo fra due campioni unici e amatissimi, che si giocheranno sino all’ultimo punto la leadership del Ranking ATP. Ma questa, possiamo starne certi, è solo una delle tante battaglie a cui i due campioni daranno vita nei prossimi anni.

