Sinner, attento: Zverev domina Shelton e lancia la sfida al nostro campione

Alexander Zverev comincia nel migliore dei modi le Atp Finals 2025. Il tedesco, numero 3 del mondo, ha superato Ben Shelton con un netto 6-3 7-6(6), al termine di una prova in cui è stato impeccabile al servizio e, nel momento più difficile, ha fatto valere l’esperienza. All’ottava partecipazione al torneo dei maestri, Zverev ha confermato il feeling con l’appuntamento di fine stagione, dove ha già trionfato due volte.

#AtpFinals, buona la prima di #Zverev: piega #Shelton in due set e ora aspetta #Sinner

Il tedesco magistrale al servizio, salva set point nel secondo e regola l'americano. Se Jannik vincerà contro #AugerAliassime i due si incontreranno nella seconda giornata pic.twitter.com/xb1w2JXB6J — I fatti nostri (@Infofatti) November 10, 2025

L’americano Shelton, unico esordiente di questa edizione, ha pagato l’inesperienza e un rendimento discontinuo nei momenti decisivi. Nel primo set ha subito due break che hanno indirizzato il parziale in appena 28 minuti, mentre Zverev ha perso un solo punto su 15 alla battuta.

Nel secondo set Shelton è cresciuto, riuscendo a portare il match al tie-break dopo aver tenuto testa al tedesco per oltre un’ora. Arrivato al tie break, l’americano è stato avanti 4-0 e poi 5-3, con tre set point a disposizione (due al servizio), il 22enne statunitense ha però sprecato tutto, tradito dalla tensione e da due dritti affondati in rete. (continua dopo la foto)

Zverev, glaciale, ne ha approfittato: ha recuperato punto su punto, ha annullato i tentativi di Shelton di portare il match al terzo set e ha chiuso al primo match point, mostrando una condizione fisica impeccabile. È la settima vittoria su otto nel match d’esordio delle Finals per il tedesco, che conferma di essere un habitué dei grandi palcoscenici.

Con questa vittoria, Zverev si mette in pole nel gruppo e attende ora Jannik Sinner, che affronterà Auger-Aliassime nel suo debutto. Se l’azzurro dovesse vincere, la seconda giornata delle Finals offrirà subito un duello di altissimo livello tra due dei protagonisti più attesi del torneo.

Leggi anche: