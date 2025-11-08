Cahill resta con Sinner: “Vuole che resti, sarò con lui anche nel 2026”

Darren Cahill continuerà ad affiancare Jannik Sinner anche nel 2026. L’allenatore australiano, che il numero uno del mondo considera “un secondo papà”, ha confermato la sua decisione a Torino, dove il team dell’altoatesino si sta preparando per le Atp Finals.

Dopo le parole di Cahill, incrociandole a quelle di #Sinner di qualche giorno fa con le quali affermava che si sarebbe visto con lui per un altro anno, possiamo dire che Darren resterà per il 2026, con probabilmente alcuna possibilità di smentita.



È qualcosa di molto bello… pic.twitter.com/8gQ4im7Oh0 — Elisa_Rubertelli 📚 (@Nerys__) November 8, 2025

“Se Sinner vuole che resti, sarò con lui anche nel 2026”, ha detto Cahill, chiudendo ogni incertezza e confermando pubblicamente un legame già evidente. Negli ultimi tempi, lo stesso Jannik aveva più volte ribadito la volontà di proseguire la collaborazione, sottolineando la fiducia e la sintonia che si sono create con il suo coach.

Per il tennista azzurro, Cahill è molto più di un tecnico: è un punto fermo, un riferimento di equilibrio e di esperienza che ha contribuito in modo decisivo alla sua crescita sportiva e mentale.

Le parole di Cahill arrivano alla vigilia di un momento cruciale: le Finals di Torino, che Sinner disputerà da numero uno al mondo. Un traguardo costruito passo dopo passo insieme al suo staff, guidato proprio dall’australiano.

Con questa scelta, il progetto Sinner si consolida ulteriormente: continuità, fiducia e stabilità restano i cardini di un percorso che punta a mantenere la leadership mondiale anche nel 2026.

