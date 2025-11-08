Alcaraz difende Sinner dopo le polemiche: “Molta gente non capisce”

Jannik Sinner è stato criticato aspramente per la sua decisione di non giocare la Coppa Davis quest’anno, dopo avere trascinato l’Italia a due trionfi consecutivi. C’è chi non ha accettato la sua decisione e si è assistito a un tiro al bersaglio francamente inaccettabile, con punte di comicità involontaria come nel caso dell’esposto del Codacons per togliere a Jannik i riconoscimenti conquistati con le vittoria sul campo.

C’è chi ha azzardato paragoni con altri grandi campioni del presente e del passato, senza nemmeno sapere che era consuetudine dei Nadal, dei Federer e anche di Carlos Alcaraz non giocare la manifestazione per curare la preparazione in vista di stagioni molto dure come quelle che caratterizzano il tennis moderno.

Il nostro numero uno ha già dato tanto alla Nazionale, eppure è stato accusato con molta leggerezza da persone che di tennis hanno dimostrato di capire davvero poco. Ora, però, a supporto della decisione del campione altoatesino è stato proprio il suo rivale di tante battaglia (quest’anno si sono suddivisi gli slam e hanno giocato 3 finali su 4 uno contro l’altro).

Carlos Alcaraz ha preso pubblicamente le difese dell’azzurro. Ai microfoni di Marca, lo spagnolo ha ricordato il percorso di Sinner: “Il calendario è molto duro e difficile. Ancora di più nel caso di Jannik, visto che raggiunge le fasi finali in ogni torneo. Ha già vinto la Coppa Davis negli ultimi due anni rappresentando il suo Paese, giocando sia in singolare che in doppio”. (continua dopo la foto)

Alcaraz sottolinea anche il sacrificio e l’impegno di Sinner per la Nazionale: “Credo che nessuno ci abbia messo più sudore e impegno di lui per il proprio Paese. È vero che questo è il primo anno che si tiene in Italia, e la gente voleva vederlo in casa, ma ognuno deve prendere le proprie decisioni, e personalmente capisco la sua”.

Con queste parole, il campione spagnolo ha ricordato a tutti che la gestione del fisico e della mente da parte di un atleta moderno richiede equilibrio e che a volte occorre fare scelte, sia pura dolorose, che permettano agi tennisti di primeggiare nel corso di tutta la stagione. Come da tempo Sinner sta facendo.

